"На воре шапка горит": откуда взялось это выражение и что оно означает

По легенде, выражению "на воре шапка горит" уже несколько веков.

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Откуда пошло выражение на воре шапка горит / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

О чем можно узнать:

Что означает выражение "на воре шапка горит"

История возникновения высказывания

Большинство украинцев хотя бы раз в жизни слышали выражение "на воре шапка горит". Оно очень популярно. Эти слова говорят именно тогда, когда понимают, что человек врет. Однако откуда же пошло это выражение. "Моя освіта" рассказала историю появления этого выражения.

Откуда пошло выражение "на воре шапка горит"

По легенде, несколько веков назад в одном большом городе на базаре было много краж.

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Люди пытались поймать вора, но у них ничего не получалось. Они обратились за помощью к одному мудрому монаху и тот пообещал помочь людям в ярмарочный день, когда на рынке соберется очень много людей.

В день ярмарки на торговой площади собрались все жители города и окрестных сел. Монах ходил среди людей и в самый разгар праздника громко крикнул: "Люди, смотрите, на воре шапка горит".

В этот момент несколько человек схватились за шапки. Так и стало понятно, что именно они являются ворами. Монах выбрал день ярмарки не просто так. Он понимал, что так удастся схватить всех воров сразу.

После этого в народе стало очень распространенным выражение. Оно означает, что вор сам себя выдает, ведь его никогда не отпускает мысль о том, что он вор.

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