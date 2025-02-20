Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Приметы и советы фэн-шуй: почему нельзя спать головой к окну

Марина Иваненко
20 февраля 2025, 19:08
33
Куда должна смотреть голова, когда спишь? Можно ли спать головой к окну? Приметы, суеверия и советы фен-шуй помогут найти правильное расположение кровати.
Почему нельзя спать головой к окну
Куда должна смотреть голова, когда спишь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда происходят приметы и поверья
  • Можно ли спать головой к окну
  • Как правильно разместить кровать в спальне

Существует древнее народное поверье, что спать ногами к окну - это плохая примета. Суеверные люди никогда не будут этого делать. Главред поможет разобраться в приметах и суевериях подробнее.

Откуда происходит примета

Современные люди проводят определенные ассоциации: нельзя спать ногами к двери - это ассоциируется с покойником. Объяснение относительно окна имеет аналогичную подоплеку. Дело в том, что когда-то покойников выносили из дома не через дверь, а через окно или специально прорубленное отверстие в стене, которое потом замуровывали или закладывали. Верили, что таким образом душа покойника не сможет вернуться обратно.

Приметы и суеверия

На сайте Pixel Inform собраны приметы и суеверия, касающиеся этой темы.

  1. Поверье гласит, что если человек спит головой к окну, то навлекает на себя болезнь или даже смерть.
  2. Нечистая сила, которая может проникнуть к спящему человеку через окно, якобы толкает его на необдуманные поступки.
  3. Сон ногами к окну считается менее продолжительным и крепким. Говорят, что человеку, который спит в таком положении, часто снятся плохие сны, а утром он чувствует себя невыспавшимся и разбитым.

Можно ли спать головой к окну

По древним приметам считается, что ночью по улицам ходят духи умерших предков и нечистая сила. Они могут заглядывать в окна, наводить порчу, а иногда даже забирать душу спящего в потусторонний мир. Окно, как и дверь, наши предки считали неким порталом в другой мир. Человек, который спит, лишен свободы, и именно поэтому его душа может покинуть тело, отправиться в мир мертвых и не вернуться.

Однако существует и более практическое объяснение, почему не стоит спать головой к окну. Каким бы здоровым и закаленным ни был человек, из окна может добраться сквозняк. Тело во сне расслаблено, находится в режиме "экономии температуры" и является абсолютно беззащитным перед болезнями. Поэтому человек, который спит головой к окну, может чаще простужаться или страдать от боли в шее из-за сквозняков.

Как рассказывает фэн-шуй специалист Елена Вербицкая, спать головой к двери нельзя. Лучше всего, чтобы голова была размещена на север, но это все индивидуально и зависит от энергетики каждого человека.

Как правильно расположить кровать относительно окна

Народные приметы и законы фэн-шуй рекомендуют располагать изголовье кровати вплотную к стене. Ставить кровать по направлению окно-дверь не рекомендуется. Самое опасное расположение - головой к окну, а ногами к двери. Считается, что в таком положении энергия человека утекает беспрепятственно, что может привести к потере удачи, здоровья, денег, любви и гармонии.

В приметы можно верить, а можно и не придавать им значения. Однако часто за такими верованиями скрывается здравый смысл и многолетние наблюдения наших предков. Они заметили, что правильное расположение кровати может положительно повлиять на самочувствие и качество жизни.

Вас может заинтересовать:

О PixelInform

PixelInform - это сайт, посвященный стилю жизни, здоровому питанию, дому, садоводству и огородничеству. На сайте можно найти полезную, интересную и качественную информацию, которая поможет улучшить повседневную жизнь, благосостояние и здоровье.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

19:46Мир
Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

19:32Синоптик
Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

18:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ – где будет служить известный артист

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Гороскоп Таро на март 2025: Весам - расставание, Скорпионам - помощь, Стрельцам - прибыль

Трамп готовит "план Б" для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагается

Трамп готовит "план Б" для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагается

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 февраля (обновляется)

Последние новости

19:46

Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

19:32

Почти 20-градусный мороз атакует Украину: когда в регионы придет потепление

19:16

Где число 68 на картинке: загадка на 7 секунд для самых смелых умников

19:11

Третья жена Остапчука озвучила диагноз новорожденного сына

19:10

Чего хочет Трамп от Украинымнение

Рост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости УкраиныРост цен и дефицит жилья. Как мирный договор изменит рынок недвижимости Украины
19:08

Приметы и советы фэн-шуй: почему нельзя спать головой к окну

18:57

Путин и Трамп хотят "убрать" Зеленского: кого РФ видит президентом Украины

18:50

Россия усилит ракетные удары по Украине: эксперт предупредил об опасности

18:43

Не спешите выбрасывать: что можно сделать из черствого хлеба

Реклама
18:09

Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

18:04

Путиниста Певцова приговорили к 10 годам тюрьмы

18:00

В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известноВидео

17:52

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

17:45

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостВидео

17:32

Ликвидирована "жирная" цель: в ГУР раскрыли детали подрыва авто в Бердянске

17:29

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

17:07

Как проехать на авто миллион километров: водителям рассказали о 3 секретах

16:50

"Разнесло": округлившаяся Ани Лорак ошеломила фанатов своим видом

16:45

Секрет раскрыт: для чего на самом деле в Запорожце люк в полуВидео

16:36

Трамп попытается устранить Путина при одном условии - ГорбачВидео

Реклама
16:31

Как быстро сварить горох - лайфхаки для идеального пюре

16:24

Почему бойлер долго греет воду: эксперт назвал неочевидную причинуВидео

16:22

Романтика: жена Пескова ухлестывает за вдовцом Заворотнюк

16:10

"США разочарованы, Киеву надо ослабить свою позиции": у Трампа выдали новые заявления

16:00

"Укргаздобыча" наносит государству многомиллионные убытки при закупке китайских труб, — Митрохин

16:00

Как проверить мед - простые способы определить подделку

15:33

"Очень классно прожили": Анна Ризатдинова разоблачила роман с Сергеем Мельником

15:31

Десятки взрывов в разных регионах: новые детали уникальной операции ГУР в России

15:30

От 20 до 100 тысяч гривен: какие украинцы получат финансовую помощь в феврале

15:25

Большинство забывает: почему нужно замачивать рис перед приготовлениемВидео

15:14

Популярный украинский певец вступил в ряды ВСУ: "Служу нашему народу"

15:02

Вся в траурно-черном: Елена Зеленская удивила украинцев темным образомФото

15:00

Как избавиться от мышиного запаха - действенные средства для дома

14:59

"В 2025-м будет режим прекращения огня": Буданов сделал громкое заявлениеВидео

14:41

В комнате станет намного теплее: как почистить батареи отопления от пыли

14:40

Никита Пресняков срочно обратился к поклонникам и заговорил о банкротстве

13:59

Зеленскому дали час на подписание договора о редкоземельных металлах - NBC

13:52

Могут ли штрафовать водителей за электронные права в Дії: окончательный ответ

13:41

Из-за трактора погибла королева красоты

13:37

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвала дату

Реклама
13:04

Стиральная машинка прыгает: секретное решение, как избавиться от шума и вибраций

13:02

"Очень грустит": Владимир Зеленский сделал редкое заявление о сыне

12:59

Головокружительная математическая головоломка: только единицы найдут ответ

12:54

Билык рассказала про личную жизнь на фоне слухов о романе с Налчаджиоглу

12:35

"Чистое поражение": сядут ли Путин и Зеленский за стол переговоровВидео

12:09

"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

12:03

Меньше, чем 200 гривен: ТОП-3 самых выгодных мобильных тарифов для пенсионеров

11:50

РФ ударила 161-м дроном и 14-ю ракетами: пострадали 4 области, разрушен подъездФото

11:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 февраля (обновляется)

11:44

Бизнес-ассоциации Украины требуют прекратить давление Госпродпотребслужбы на предпринимателей

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять