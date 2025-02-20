Приметы и советы фэн-шуй: почему нельзя спать головой к окну

Куда должна смотреть голова, когда спишь? Можно ли спать головой к окну? Приметы, суеверия и советы фен-шуй помогут найти правильное расположение кровати.

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Куда должна смотреть голова, когда спишь / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда происходят приметы и поверья

Можно ли спать головой к окну

Как правильно разместить кровать в спальне

Существует древнее народное поверье, что спать ногами к окну - это плохая примета. Суеверные люди никогда не будут этого делать. Главред поможет разобраться в приметах и суевериях подробнее.

Откуда происходит примета

Современные люди проводят определенные ассоциации: нельзя спать ногами к двери - это ассоциируется с покойником. Объяснение относительно окна имеет аналогичную подоплеку. Дело в том, что когда-то покойников выносили из дома не через дверь, а через окно или специально прорубленное отверстие в стене, которое потом замуровывали или закладывали. Верили, что таким образом душа покойника не сможет вернуться обратно.

Приметы и суеверия

На сайте Pixel Inform собраны приметы и суеверия, касающиеся этой темы.

Поверье гласит, что если человек спит головой к окну, то навлекает на себя болезнь или даже смерть. Нечистая сила, которая может проникнуть к спящему человеку через окно, якобы толкает его на необдуманные поступки. Сон ногами к окну считается менее продолжительным и крепким. Говорят, что человеку, который спит в таком положении, часто снятся плохие сны, а утром он чувствует себя невыспавшимся и разбитым.

Можно ли спать головой к окну

По древним приметам считается, что ночью по улицам ходят духи умерших предков и нечистая сила. Они могут заглядывать в окна, наводить порчу, а иногда даже забирать душу спящего в потусторонний мир. Окно, как и дверь, наши предки считали неким порталом в другой мир. Человек, который спит, лишен свободы, и именно поэтому его душа может покинуть тело, отправиться в мир мертвых и не вернуться.

Однако существует и более практическое объяснение, почему не стоит спать головой к окну. Каким бы здоровым и закаленным ни был человек, из окна может добраться сквозняк. Тело во сне расслаблено, находится в режиме "экономии температуры" и является абсолютно беззащитным перед болезнями. Поэтому человек, который спит головой к окну, может чаще простужаться или страдать от боли в шее из-за сквозняков.

Как рассказывает фэн-шуй специалист Елена Вербицкая, спать головой к двери нельзя. Лучше всего, чтобы голова была размещена на север, но это все индивидуально и зависит от энергетики каждого человека.

Как правильно расположить кровать относительно окна

Народные приметы и законы фэн-шуй рекомендуют располагать изголовье кровати вплотную к стене. Ставить кровать по направлению окно-дверь не рекомендуется. Самое опасное расположение - головой к окну, а ногами к двери. Считается, что в таком положении энергия человека утекает беспрепятственно, что может привести к потере удачи, здоровья, денег, любви и гармонии.

В приметы можно верить, а можно и не придавать им значения. Однако часто за такими верованиями скрывается здравый смысл и многолетние наблюдения наших предков. Они заметили, что правильное расположение кровати может положительно повлиять на самочувствие и качество жизни.

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