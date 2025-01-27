В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

Что известно:
- Почему нельзя спать справа от мужа
- Какие проблемы в отношения может привлечь спать справа от мужа
Мало кто обращает внимание на то, как именно спит. Оказывается, это может повлиять не только на качество сна, но и на энергетику в паре и отношения между любимыми людьми.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, с какой стороны надо спать от мужчины, чтобы отношения были гармоничными, а женщина чувствовала себя любимой.
С какой стороны от мужчины надо спать
Оказывается, если женщина будет спать справа от мужчины, то она будет брать на себя мужскую энергетику, а мужчина - женскую. Мольфар убежден, что в таком случае будет нарушаться баланс в паре.
Максим Гордеев советует женщинами спать слева от своих любимых.
"Чем ближе к сердцу, генератору любви, тем лучше. Таким образом мужчина находится в позиции защитника, а женщина чувствует себя любимой и защищенной. И все энергии сбалансированы", - сказал мольфар.
Он также советует во время прогулки идти с рядом с мужчиной слева. Это помогает ощущению гармонии в паре, говорит мольфар.
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Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
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