В семье не будет гармонии: с какой стороны от мужа нельзя спать - мольфар

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, слева или справа от мужчины надо спать, чтобы иметь хорошие отношения.

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С какой стороны от мужчины нельзя спать / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Что известно:

Почему нельзя спать справа от мужа

Какие проблемы в отношения может привлечь спать справа от мужа

Мало кто обращает внимание на то, как именно спит. Оказывается, это может повлиять не только на качество сна, но и на энергетику в паре и отношения между любимыми людьми.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, с какой стороны надо спать от мужчины, чтобы отношения были гармоничными, а женщина чувствовала себя любимой.

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С какой стороны от мужчины надо спать

Оказывается, если женщина будет спать справа от мужчины, то она будет брать на себя мужскую энергетику, а мужчина - женскую. Мольфар убежден, что в таком случае будет нарушаться баланс в паре.

Максим Гордеев советует женщинами спать слева от своих любимых.

"Чем ближе к сердцу, генератору любви, тем лучше. Таким образом мужчина находится в позиции защитника, а женщина чувствует себя любимой и защищенной. И все энергии сбалансированы", - сказал мольфар.

Он также советует во время прогулки идти с рядом с мужчиной слева. Это помогает ощущению гармонии в паре, говорит мольфар.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, почему нельзя спать справа от мужа:

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