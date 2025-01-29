3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

Есть несколько молитв, которые могут помочь в исцелении вашего самого родного человека - мамы.

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Самая сильная молитва за здоровье матери / Коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Время от времени мы сталкиваемся с болезнью близкого человека. Для большинства родным человеком является мама и совсем не хочется, чтобы она болела. Если вы интересуетесь о том, какую молитву читать для выздоровления мамы, то этот материал для вас. Главред подобрал самые сильные молитвы от болезни и рассказал, кому молиться за маму.

Молитва к Иисусу Христу и Его Животворящему Кресту

"Господи Святой Иисус Христос, Сын Божий! Обращаюсь к тебе с молитвой о здравии матери. Помилуй рабу Божию (имя мамы) и помоги ей справиться с недугом тяжким. Оздорови силой твоего Животворящего Креста от болезни неизлечимой (название).

Придай ей сил для моления искреннего, праведного и продли маме годы жизни на Земле нашей грешной. Ибо Ты живешь и царствуешь с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Эти молитвы надо молиться на коленях перед иконой Матери Божьей Неустанной Помощи и перед Распятием."

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Молитвы Пресвятой Богородице

Богородица является покровительницей матери и ребенка. Если заболел ребенок, беременная женщина или родители, то обращаться за помощью стоит именно к Царице Небесной. Молиться стоит покорно стоя на коленях перед ее образом в церкви.

"Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка моего (имя). Защити его силой своей и направь жизнь по праведному, светлому, счастливому пути. Пусть ребенок не знает боли и мучений, которые уготованы ему бесовским влиянием. Умоли Бога и Сына Твоего о помощи моему чаду. Избавь его от болезни и залечи недуги все своей силой. Пусть он будет под покровом Твоим денно и нощно в послушании Тебе и родителям своим. Вручаю ребенка своего и жизнь его в руки Твои, о Владычица. Аминь."

"О Мать Неустанной Помощи, признаю тебя как мать Спасителя нашего Иисуса Христа. Поклоняюсь Твоим терпением и болям, которые перенесла, стоя под крестом, на котором распинали Твоего сына и Бога нашего. Прославляю Тебя, о Мать Неустанной Помощи, в молитвах и песнях. Склоняя в смирении голову, прошу, взгляни на мои молитвы, не пренебреги просьбами моими, потому что прошу о Твоей милости для моей мамы (имя).

Выпроси у Господа исцеления от болезни физической (название) и развития в духовном единении с тобой, матушка, потому что в помощи твоей найдет силы утраченные. Сохрани моей маме (имя) жизнь и дай ей милость познать любовь Твоего сына как можно больше уже здесь на Земле. Оставайся для больной (имя) доброй и милосердной Целительницей. Приди, о Мать Неустанной Помощи, на помощь больной и надели ее силой, чтобы покорно отдала себя воле Бога всемогущего. Дай ей милость терпеливости, сохрани от отчаяния. О Мать Божия, утешь и утешь нас, грешных и поспеши к нам со Своей неустанной помощью. Аминь."

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