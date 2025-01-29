Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

Ангелина Подвысоцкая
29 января 2025, 04:16
78
Есть несколько молитв, которые могут помочь в исцелении вашего самого родного человека - мамы.
молитва, болезнь
Самая сильная молитва за здоровье матери / Коллаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Время от времени мы сталкиваемся с болезнью близкого человека. Для большинства родным человеком является мама и совсем не хочется, чтобы она болела. Если вы интересуетесь о том, какую молитву читать для выздоровления мамы, то этот материал для вас. Главред подобрал самые сильные молитвы от болезни и рассказал, кому молиться за маму.

Молитва к Иисусу Христу и Его Животворящему Кресту

"Господи Святой Иисус Христос, Сын Божий! Обращаюсь к тебе с молитвой о здравии матери. Помилуй рабу Божию (имя мамы) и помоги ей справиться с недугом тяжким. Оздорови силой твоего Животворящего Креста от болезни неизлечимой (название).

Придай ей сил для моления искреннего, праведного и продли маме годы жизни на Земле нашей грешной. Ибо Ты живешь и царствуешь с Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Эти молитвы надо молиться на коленях перед иконой Матери Божьей Неустанной Помощи и перед Распятием."

видео дня

Молитвы Пресвятой Богородице

Богородица является покровительницей матери и ребенка. Если заболел ребенок, беременная женщина или родители, то обращаться за помощью стоит именно к Царице Небесной. Молиться стоит покорно стоя на коленях перед ее образом в церкви.

"Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка моего (имя). Защити его силой своей и направь жизнь по праведному, светлому, счастливому пути. Пусть ребенок не знает боли и мучений, которые уготованы ему бесовским влиянием. Умоли Бога и Сына Твоего о помощи моему чаду. Избавь его от болезни и залечи недуги все своей силой. Пусть он будет под покровом Твоим денно и нощно в послушании Тебе и родителям своим. Вручаю ребенка своего и жизнь его в руки Твои, о Владычица. Аминь."

"О Мать Неустанной Помощи, признаю тебя как мать Спасителя нашего Иисуса Христа. Поклоняюсь Твоим терпением и болям, которые перенесла, стоя под крестом, на котором распинали Твоего сына и Бога нашего. Прославляю Тебя, о Мать Неустанной Помощи, в молитвах и песнях. Склоняя в смирении голову, прошу, взгляни на мои молитвы, не пренебреги просьбами моими, потому что прошу о Твоей милости для моей мамы (имя).

Выпроси у Господа исцеления от болезни физической (название) и развития в духовном единении с тобой, матушка, потому что в помощи твоей найдет силы утраченные. Сохрани моей маме (имя) жизнь и дай ей милость познать любовь Твоего сына как можно больше уже здесь на Земле. Оставайся для больной (имя) доброй и милосердной Целительницей. Приди, о Мать Неустанной Помощи, на помощь больной и надели ее силой, чтобы покорно отдала себя воле Бога всемогущего. Дай ей милость терпеливости, сохрани от отчаяния. О Мать Божия, утешь и утешь нас, грешных и поспеши к нам со Своей неустанной помощью. Аминь."

Вас тоже заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

молитва здоровье молитвы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

06:15Синоптик
РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

01:54Украина
Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

01:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 29 января: Рыбам - большое счастье, Ракам - карьерный успех

Гороскоп на сегодня 29 января: Рыбам - большое счастье, Ракам - карьерный успех

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

Последние новости

06:15

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась мощная магнитная буря

06:10

Об обмене публичными месседжами между Трампом и Путиныммнение

06:00

Настя Каменских вышла на связь после скандала с Потапом и показала свое лицо

05:35

Что значит "жданиками годувати": лишь единицы объяснят выражениеВидео

05:00

Какой сегодня праздник 29 января 2025 года: что запрещено делать женщинам в этот день

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
04:37

Большинство даже не догадывается об ошибке: как правильно солить суп

04:16

3 самые сильные молитвы за здоровье: кому молиться за здоровье близких

04:04

Гороскоп на завтра 30 января: Тельцам - исполнение желаний, Весам - хорошие новости

03:24

Что вышло из моды в 2025 году: топ-5 антитрендов

Реклама
03:08

"Враждовать с ними не стоит": 4 имени женщин с очень сильной энергетикойВидео

02:32

Проще некуда: рецепт невероятного десерта из двух ингредиентов - без выпечки

02:02

Секрет раскрыт: как остановить кристаллизацию меда - малоизвестный, но простой способ

01:54

РФ под массированной атакой БПЛА: сразу в нескольких областях раздаются взрывы

01:30

"Женя - прекрасный": Цимбалару прокомментировала отношения с Яновичем

01:12

Работает ПВО, на Украину летят дроны: какие области атакуют вражеские "Шахеды"

00:49

ТОП-3 самые конфликтные пары: какие знаки зодиака ссорятся чаще всего

00:16

Выбирает Москву вместо Америки: Зеленский "отрубил" угрозы Фицо Украине

00:12

"Тратили деньги, как пьяные матросы": у Трампа назвали причину заморозки помощи

28 января, вторник
23:51

Соломия Витвицкая показала, чем "приманивает" бойфренда-военного домой

23:41

Россия попала по Николаеву: удар унес две невинных жизни

Реклама
23:26

Иначе не будет: Китай "стал в позу" - к чему Си Цзиньпин призывает Россию и США

22:45

"Хочет сделать войну бесконечной": Зеленский резко ответил на заявление Путина

22:27

"Наш враг - Зеленский": Фицо пригрозил заблокировать помощь Украине от ЕС

22:20

Кто победит в войне: новый китайский ИИ дал четкий прогноз - детали

22:16

"Счастлив": Пугачева и Галкин устроили себе незабываемый вечер - детали

22:00

Военный учет по-новому и дерзкие заявления Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:54

Известный украинский музыкант вступил в ряды ВСУ

21:52

Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло

21:52

В ВСУ формируют корпуса: Зеленский объявил о модернизации армии

21:32

Для чего у курток два замка: эксперты назвали неожиданную функцию

21:32

ВВК без очередей: в Минобороны назвали дату запуска электронных направлений

21:15

Головная боль исчезнет без таблеток: 6 лайфхаков и правила облегчающего массажа

20:55

Был "прилет" по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

20:51

Наталья Валевская впервые показала нового бойфренда

20:17

Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

20:11

"Переговоры начались сразу": Путин озвучил циничные сроки окончания войны

20:07

Кто не сможет после СОЧ "упрощенно" вернуться в часть: в Минобороны объяснили

19:58

Трамп хочет создать "Железный купол" над страной: к чему готовятся в США

19:53

В кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: подробности инцидента

19:51

В Украину возвращаются дожди и снег: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Реклама
19:48

Породы для душевного тепла: ТОП-3 самые ласковые собаки - выбор экспертов

19:43

Уничтожены десятки дронов и 3,2 т топлива: какие последствия удара по складу БПЛА в РФ

19:26

Заход на Днепропетровщину: названы последствия отступления ВСУ из Великой Новоселки

19:03

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр: ВСУ применяют новую тактику

18:58

"Давить нужно на Путина": глава дипломатии ЕС сказала, как быстро завершить войну

18:34

Дания решила не отдавать Гренландию, а Франция может ввести войска на остров

18:15

"Информация из закрытых источников": в Раде заявили о сроках окончания войны

18:08

В Мелитополе "бавовна": Андрющенко говорит о прилете по скоплению оккупантов

18:06

"Будут серьезные переговоры": как снижение цен на нефть повлияет на войну в УкраинеВидео

17:37

Кто владелец собаки: лишь единицы догадаются за 7 секунд

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять