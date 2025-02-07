Весь год будет счастливым: что нужно сделать 8 февраля - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день поют синички
- Почему нельзя мочить ноги в этот день
- Что нужно приготовить 8 февраля
8 февраля церковь почитает память святого великомученика Теодора Стратилата. Как сообщает Главред, он был родом из города Гераклея. Он занимал высокую военную должность военачальника и получил уважения среди воинов и знати. Он не боялся преследований власти и открыто исповедовал христианство и обращал других в веру.
Теодор был добрым, заботливым, он помогал бедным и больным. О его вере узнал император Лицин, который был ярым противником христиан. Лицин пытался склонить Теодора к поклонению языческим богам. Ему даже предлагали богатство и власть, но тот отказался. Император прислал драгоценные статуи языческих богов, но Теодор раздал золото бедным и сокрушил идолов.
В итоге Теодора поймали и подвергли жестким пыткам. Его били палками и железными крюками, приковывали к кресту и прокалывали тело. В итоге его убили мечом.
Что можно делать 8 февраля
- В этот день нужно сварить гороховую кашу. Ею нужно накормить всех членов семьи и тогда целый год будет счастливым.
- В этот день можно играть свадьбы. День считается благоприятным для подобного.
Что нельзя делать 8 февраля
1. Нельзя 8 февраля ссориться с родными. Считается, что любая ссора затянется надолго.
2. Нельзя 8 февраля мочить ноги. Предки верили, что тогда вы сильно заболеете.
Приметы 8 февраля
- Если в этот день поют синички, то весна будет поздней.
- Если в этот день распустились подснежники, то весна будет ранней.
- Если в этот день гуси купаются в снегу, то скоро придет потепление.
- Если в этот день домашние животные беспокойные, то будет снегопад.
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