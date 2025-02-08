На вас могут наложить порчу: что нельзя брать в руки 9 февраля - приметы

Что можно делать 9 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от трудностей.

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Что нельзя делать 9 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день низко летают птицы

Почему нельзя поднимать с земли предметы в этот день

Что нужно сделать с обувью 9 февраля

9 февраля церковь почитает память святого мученика Никифора. Как сообщает Главред, он был близким другом пресвитера Саприкия, однако из-за ссоры их пути разошлись. Никифор пытался помириться, осознавая грех вражды, но тот не соглашался на мир.

В те времена продолжались преследования христиан. Саприкия поймали и заставили отречься от веры, но он твердо стоял на своем. За это его приговорили к казне. Никифор узнал об этом и бросился к Сарикию, когда того вели на казнь. Никифор умолял его просить перед смертью, но Саприкий также остался непоколебим.

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Через мгновение он испугался смерти и все же отрекся от Христа, попросив пощады. Палач отпустил его, а Никифор в итоге сам исповедовал веру и добровольно принял мученическую смерть.

Что можно делать 9 февраля

В этот день нужно сходить на рынок и купить продукты. Запасы уже могут подходить к концу.

В этот день нужно заняться своей обувью. Стоит ее отремонтировать или украсить.

В этот день нужно проверить инструменты для огорода. При необходимости нужно их заточить и почистить.

Что нельзя делать 9 февраля

1. Нельзя 9 февраля поднимать с земли какие-то предметы. На них может быть наложена порча.

2. Нельзя 9 февраля желать зла другим. Иначе в сами можете оказаться в трудном положении.

3. Нельзя 9 февраля держать в доме испорченные или сломанные вещи. Считается, что все сломанное нужно выбросить.

Приметы 9 февраля

Если в этот день закат багрового цвета, то скоро вернутся снегопады.

Если в этот день птицы летают низко, то будут осадки.

Если в этот день ударил мороз, то холода затянутся.

Если в этот день запотело стекло, то скоро придет оттепель.

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