Сами окажитесь в беде: что нельзя делать 11 февраля

Что можно делать 11 февраля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 11 февраля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день яркая луна

Почему нельзя отказывать в помощи в этот день

Что нужно сделать с хлебом 11 февраля

11 февраля церковь почитает память святого священномученика Власия. Как сообщает Главред, он был епископом Севастийским и духовным наставником. Он отличался благочестием, мудростью и владел даром исцеления. Существует версия, что однажды он спас мальчика, у которого в горле застряла рыбья кость.

Василий был вынужден поселиться в пещере из-за преследования христиан. Он вел аскетичную жизнь, его окружали дикие звери, которые приходили за ним за исцелением, а птицы приносили ему еду.

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Однажды воины нашли Василия и взяли его под стражу. Но даже по дороге в тюрьму он продолжался исцелять больных и обращать людей в христианство. Его избивали, ломало тело железными гребнями. Потом его казнили, отсекли голову.

Что можно делать 11 февраля

В этот день можно проводить обряды на благосостояние и здоровье скота. Стоит окропить двор, конюшни и хлев священной водой.

В этот день нужно накормить животных освященным хлебом или зерном. Тогда они будут сильными и дадут хороший приплод.

В этот день можно заниматься своим здоровьем.

Что нельзя делать 11 февраля

1. Нельзя 11 февраля работать в поле. Считается, что тогда год будет неурожайным.

2. Нельзя 11 февраля ссориться. Иначе год пройдет в проблемах.

3. Нельзя 11 февраля пренебрежительно относиться к животным. Считается, что они будут болеть.

4. Нельзя 11 феврали отказывать в помощи. Предки верили, что тогда вы сами можете попасть в беду.

Приметы 11 февраля

Если в этот день мороз, то весна задержится.

Если в этот день падает снег, то год будет урожайным.

Если в этот день яркая луна, то будет гроза летом.

Если в этот день оттепель, то до весны морозов не будет.

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