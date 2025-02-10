Сами окажитесь в беде: что нельзя делать 11 февраля

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день яркая луна
- Почему нельзя отказывать в помощи в этот день
- Что нужно сделать с хлебом 11 февраля
11 февраля церковь почитает память святого священномученика Власия. Как сообщает Главред, он был епископом Севастийским и духовным наставником. Он отличался благочестием, мудростью и владел даром исцеления. Существует версия, что однажды он спас мальчика, у которого в горле застряла рыбья кость.
Василий был вынужден поселиться в пещере из-за преследования христиан. Он вел аскетичную жизнь, его окружали дикие звери, которые приходили за ним за исцелением, а птицы приносили ему еду.
Однажды воины нашли Василия и взяли его под стражу. Но даже по дороге в тюрьму он продолжался исцелять больных и обращать людей в христианство. Его избивали, ломало тело железными гребнями. Потом его казнили, отсекли голову.
Что можно делать 11 февраля
- В этот день можно проводить обряды на благосостояние и здоровье скота. Стоит окропить двор, конюшни и хлев священной водой.
- В этот день нужно накормить животных освященным хлебом или зерном. Тогда они будут сильными и дадут хороший приплод.
- В этот день можно заниматься своим здоровьем.
Что нельзя делать 11 февраля
1. Нельзя 11 февраля работать в поле. Считается, что тогда год будет неурожайным.
2. Нельзя 11 февраля ссориться. Иначе год пройдет в проблемах.
3. Нельзя 11 февраля пренебрежительно относиться к животным. Считается, что они будут болеть.
4. Нельзя 11 феврали отказывать в помощи. Предки верили, что тогда вы сами можете попасть в беду.
Приметы 11 февраля
- Если в этот день мороз, то весна задержится.
- Если в этот день падает снег, то год будет урожайным.
- Если в этот день яркая луна, то будет гроза летом.
- Если в этот день оттепель, то до весны морозов не будет.
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