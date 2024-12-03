Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину

В водоканале рассказали, почему даже один ватный диск может стать настоящей катастрофой.

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Что нельзя бросать в канализацию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Вы когда-нибудь задумывались о том, что именно можно и нельзя бросать в туалет? Некоторые отходы могут не только "забить" канализацию, но и испортить насосы и фильтрационное оборудование. При этом речь не только об унитазе, но и о раковине на кухне. В Сумском горводоканале рассказали, что нельзя бросать в унитаз.

Что нельзя бросать в унитаз

Ни для кого не секрет, что бросать в унитаз можно исключительно туалетную бумагу или сухие салфетки. Вещи, изготовленные из синтетических материалов, не смогут растаять и раствориться в канализационной трубе, поэтому их ни в коем случае нельзя бросать в унитаз.

Если вы будете бросать в мусорник ватные диски, влажные салфетки, влажную туалетную бумагу или средства женской гигиены, то это может стать причиной настоящего "забивания" внутридомовой трубы. При этом ухудшит ситуацию и остатки жира и пищи, которые попадают в канализацию после мытья посуды.

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"Скорее всего вы думаете, что это вряд ли возможно, ведь одна салфетка или ватный диск не повредят сети с достаточным диаметром. Однако в канализацию постоянно попадают остатки жира из посуды, которые оседают на стенках труб и уменьшают их диаметр, остатки пищи, чайной или кофейной заварки, волосы и тому подобное. И в любой момент салфетка может стать последней каплей для такого затора", - цитирует Главред.

Таким образом в раковину не следует смывать остатки пищи и жир. Лучше это собирать в отдельный пакет и выбрасывать на помойку.

Такие засорения могут привести и к настоящему затору в городской канализационной сети. Только в этом году работники местного водоканала вытащили из канализации набор столовых приборов, часы, 14 мешков тряпья, салфеток, простыней и тому подобное.

"Кстати, застывшую массу жира и мусора в канализации называют жирберг (англ. Fatberg). Самый большой на сегодня жирберг был найден в Лондоне в 2014 году - размером с самолет "Боинг 747". Это белая устойчивая масса из жиров, влажных салфеток, пищевых продуктов, теннисных мячей и деревянных досок. А в графстве Девоншир в 2018 году канализационщики обнаружили жирберг, который имел 64 м в длину, и им понадобилось 8 недель, чтобы удалить его", - говорится в сообщении.

К тому же следует понимать, что все эти загрязнения и пробки могут стать причиной поломки дорогостоящих насосов и фильтрационного оборудования.

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