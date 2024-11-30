3 вещи, которые нельзя дарить: мольфар удивил своим предупреждением

Некоторые вещи могут стать причиной проблем в жизни того, кому они будут подарены.

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Какие вещи нельзя дарить / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

О чем идет речь:

Какие вещи нельзя дарить

Какие проблемы принесет зеркало в качестве подарка

Начинается период рождественских и новогодних праздников и многие уже начинают ломать себе голову, думая о том, что же подарить родным.

С выбором подарка следует быть очень осторожным, ведь вы сами можете принести проблемы в жизнь другого человека, сами того не желая.

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Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал 3 вещи, которые нельзя дарить на день рождения и другие праздники.

Что ни в коем случае нельзя дарить

1. Деньги. Можно дарить вещи, которые притягивают достаток: лягушек с монетками, денежное дерево, еще какие-то обереги или символы. А вот сами купюры лучше не дарить.

2. Зеркало. Нельзя дарить зеркало даже если вы дарите его с хорошими пожеланиями. Это магический объект, который может отобрать красоту и энергию человека, который будет в него смотреть. Очень важно, что зеркало человек покупал сам себе, говорит мольфар.

3. Острые предметы. Нельзя дарить даже сувенирные ножи или ножницы. Дело в том, что на острых концах таких предметов очень быстро накапливается негатив.

Смотрите видео о том, какие вещи нельзя дарить:

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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