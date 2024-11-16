Как выглядеть стильно и элегантно: 6 трендов обуви на зиму 2024/2025

Модницы уже начинают готовиться к зиме и выбирать стильные и модные элементы одежды. Если с одеждой все понятно, большинство людей знают, что им подходит, то с обувью все сложнее. Тренды на обувь часто меняются, поэтому дизайнер Андре Тан помог разобраться и рассказал о модных тенденциях зимы 2024/2025.
Модная обувь зимой 2024/2025
Главред сообщает, что есть 6 трендов обуви, на которые следует обратить внимание, выбирая ее на этот сезон.
1. Ботфорты-трубы. Это один из самых трендовых вариантов этого сезона. Особое внимание следует обратить на ботфорты коричневого, бордового или цвета хаки. Такая пара обуви подойдет как под юбку, так и под платье.
2. Замшевая обувь. Они всегда выглядят роскошно и элегантно. Это универсальная обувь. Стильно будут смотреться темно-коричневые сапоги на каблуке.
3. Обувь с квадратным мысом (носком). Это могут быть ботильоны, сапоги, ботфорты. При правильной стилизации они выглядят стильно и интересно.
4. Байкерская обувь. Она подходит для смелых образов с так называемой ноткой рокерства. Такие образы выглядят смелыми.
5. Сапоги-трубы. Такая пара обуви является классикой. Она подходит каждой женщине. Сапоги-трубы - идеальный вариант для любого образа. Главное правило - свободное голенище.
6. Грубые ботинки. Эта обувь остается до сих пор актуальной и подходит ко всему - от платьев до джинсов.
Смотрите видео о том, какая обувь будет в тренде зимой 2024/2025:
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
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