Сразу минус 10 лет: 3 правила от дизайнера, как выглядеть моложе

Дизайнер Андре Тан рассказал, как одеваться, чтобы даже в пенсионном возрасте выглядеть непревзойденно.

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Как одеваться, чтобы выглядеть моложе / Коллаж: Главред, фото: pexels

Каждая женщина хочет выглядеть на все 100%. Даже возраст не становится преградой для того, чтобы иметь красивый и стильный вид. Если правильно подбирать одежду, то можно даже "отминусовать" 10 лет. Известный украинский дизайнерАндре Тан назвал три правила, которые помогут выглядеть моложе.

Как выглядеть моложе на 10 лет

Главред рассказал, что есть всего три простых правила подбора одежды, которые сразу сделают вас моложе на 10 лет.

1. Следует уменьшать контрастность. Андре Тан утверждает, что лучше выбирать более мягкие тона, особенно у лица. Такие светлые оттенки будут иметь освежающий эффект и добавлять образу легкости.

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2. Нужно выбирать приглушенные оттенки. Они выглядят, будто к цвету добавили немного серой краски или пыли. По мнению дизайнера, такие оттенки выглядят более естественными и смягчают черты лица. К тому же они добавляют образу элегантности.

3. Одежда должна быть правильного кроя и ткани. Андре Тан отмечает, следует подбирать одежду, которая гармонично подчеркивает внешность и все преимущества.

"Ткань должна быть плотной. Тогда твоя фигура будет очень красивой. А вообще, твоя естественная красота и гармония с собой и энергия - самое яркое сокровище, которое только может быть. Ты всегда будешь молодой. И самое главное - это блеск твоих глаз", - сказал Андре Тан.

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Кто такой Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

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