Девушка обмазала волосы мороженым и показала результат: эффект удивил всех

Многие девушки и женщины хотят красивые и пышные волосы, которые будут сиять. Ухоженные волосы с природным блеском всегда заставляют других оборачиваться. Кто-то от природы владеет такими волосами, а кому-то нужно много вкладывать сил и денег, чтобы добиться желаемого результата.
Наши бабушки раньше использовали различные натуральные средства из домашних продуктов, трав и тому подобного. Бьюти-блогер Оксана Дадашова сделала эксперимент и на себе показала, что будет с волосами, если обмазать из мороженым.
Что будет, если нанести на волосы мороженое
Девушка сперва скептически отнеслась к идее с нанесением мороженого на волосы. Сначала все выглядело так, будто это бессмысленный перевод продукта, но блогер все же решила проверить способ.
Оксана Дадашова использовала мороженое пломбир в шоколадной глазури. Она буквально начала размазывать его по всей длине волос. После этого она оставила мороженое на волосах на какое-то время, чтобы дать ему возможность напитаться.
После этого девушка смыла мороженое, высушила волосы и результат её приятно удивил. Она увидела, что пряди стали послушные, мягкие, гладкие и блестящие.
Смотрите видео о том, что будет, если нанести мороженое на волосы:
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Кто такая Оксана Дадашова?
Оксана Дадашова - известный бьюти-блогер. У нее есть страничка в Instagram, где она рассказывает и показывает разные лайфхаки с макияжем и прическами. На этой страничке у неё более 82 тысяч подписчиков.
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