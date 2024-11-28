Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Добавят несколько килограмм: 5 тканей, которые сильно полнят

Ангелина Подвысоцкая
28 ноября 2024, 07:15
179
Звездная стилистка назвала ткани, которые добавляют нежелательного объема образу, подчеркивая лишние килограммы.
ткань, одежда, женщина
Какая ткань добавляет килограммов / Коллаж: Главред, фото: pexels

Скрупулезно подобранная одежда, фасон, цвет придаст уверенности каждой женщине. Однако даже стильный и гармоничный образ может все испортить. Причиной этого может стать ткань, из которой была пошита эта одежда. Все мы привыкли обращать внимание на крой, выбирая наряд под свой тип фигуры. Однако мало кто смотрит на саму ткань.

Звездная стилистка Юлико рассказала, какая ткань добавляет лишних килограммов и от чего вообще лучше отказаться.

Ткани, которые полнят

Есть несколько тканей, которые действительно могут визуально увеличить объемы вашего тела. Женщинам, которые комплексуют из-за лишних килограммов, лучше воздержаться от одежды из таких материалов.

видео дня

Конечно, можно носить одежду из любых тканей, главное правильно компоновать их с другой одеждой.

Если вы хотите скрыть лишние килограммы, то лучше не использовать эти ткани:

  • велюр,
  • вельвет,
  • жаккард,
  • ткани с объемными рисунками,
  • вязаные ткани.

Если с объемными рисунками все и так понятно, то насчет других тканей у вас могут возникнуть вопросы. Оказывается, эти ткани создают нежелательный объем именно с помощью ворса. Так, например, если нежелательны килограммы, то лучше не кутаться в вязаные объемные свитера, ведь вы только подчеркнете особенности вашей фигуры.

Смотрите видео о том, какие ткани полнят:

Какие ткани лучше не использовать

Стилист советует не надевать вещи из синтетических тканей. Дело в том, что такие ткани не дают телу "дышать". В то же время выход есть.

Эти ткани можно использовать как второй слой одежды. Что касается первого слоя, то Юлико советует все же использовать исключительно натуральные ткани.

К тому же следует отметить, что синтетическая ткань может вызвать раздражение и даже аллергию из-за искусственных примесей. Натуральная ткань значительно приятнее к телу.

Смотрите видео о том, какие ткани нельзя использовать:

Вас также заинтересует:

Кто такая Юлико?

Юлико - звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондон, Милан и Париж. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и другие. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода стилист новости моды одежда мода 2025 стилист Юлико
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве прогремели взрывы: первые подробности

В Киеве прогремели взрывы: первые подробности

07:56Украина
Стратегический удар: у Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины

Стратегический удар: у Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины

07:55Украина
В Украине - экстренные отключения света: РФ нанесла ракетный удар по энергетике

В Украине - экстренные отключения света: РФ нанесла ракетный удар по энергетике

07:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

Многие водители ошибаются: нужно ли включать поворотник на кольце

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Львам - вся удача мира, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на сегодня 28 ноября: Львам - вся удача мира, Скорпионам - неожиданность

"Меня там больше не будет": Ксения Мишина уволилась сразу с двух телеканалов

"Меня там больше не будет": Ксения Мишина уволилась сразу с двух телеканалов

Работает мгновенно: чем растворить накипь в чайнике

Работает мгновенно: чем растворить накипь в чайнике

Что означают белые треугольники по краям дороги: новая разметка для водителей

Что означают белые треугольники по краям дороги: новая разметка для водителей

Последние новости

07:56

В Киеве прогремели взрывы: первые подробности

07:55

Стратегический удар: у Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины

07:15

Добавят несколько килограмм: 5 тканей, которые сильно полнятВидео

07:07

В Украине - экстренные отключения света: РФ нанесла ракетный удар по энергетике

06:56

Взрывы в Харькове: РФ ударила тремя ракетами по центру города

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвУкраина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – Снегирёв
06:23

РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине: все подробности

06:15

Украина под атакой жесткой магнитной бури: влупит почти 7-балльный шторм

06:08

Залужный - типичный "мессия", и в этом нет ничего плохогомнение

05:56

Гороскоп на завтра 29 ноября: Козерогам - отличный день, Водолеям - релакс

Реклама
05:00

Какой сегодня праздник 28 ноября 2024 года: в этот день нельзя отдавать вещи из дома

04:30

Справятся только 5% людей: нужно за 7 секунд найти белого медведя

03:41

В США продали обычный банан за рекордные 6,2 миллиона долларов: в чем причина

03:31

Проезд на жёлтый сигнал светофора: водителей ждут серьёзные наказания

03:11

США загнали Украину в ловушку: что не так с разрешением бить "Атакамсами" по РФВидео

02:39

Виталий Козловский похвастался моложавой тещей

02:30

Под фамилией покойника: СМИ о деталях поездок в Европу внебрачной дочери Путина

01:48

Настоящие духовные наставники: какие знаки зодиака глубже всего чувствуют эмоции

01:30

Может повлиять на самочувствие: на Украину налетела сильная магнитная буря

01:30

Последний аккорд: Шер готовится к уходу со сцены

01:12

Столица содрогается от взрывов: РФ совершила ночной налет шахедов на Украину

Реклама
00:46

Призыв США о снижении возраста мобилизации: у Зеленского отрезали предложение

00:43

Юную украинскую певицу задержала полиция

00:28

"Стресс разрушает": первая леди рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского

00:13

РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы: разведка Германии бьет тревогу

27 ноября, среда
23:10

Пентагон достиг лимита: Байден не успевает отправить Украине обещанную помощь - WSJ

23:04

Прямо во время визита в Астану: Казахстан преподнес Путину неприятный "сюрприз"

22:49

Василиса Фролова в шикарном платье вышла замуж за отца своего единственного сына

22:12

Это далеко не Донбасс: эксперт назвал направление, где решается судьба войны прямо сейчас

22:02

Назначения Трампа по Украине и вступление в ЕС: главные новости Украины (дайджест)

22:00

София Ротару связалась с российскими артистами - причина

21:39

Пропутиниская певица Арбенина сорвалась со страховочной сетки во время концертаВидео

21:32

Северная Корея завалила РФ оружием: в США предупредили о новой опасной поставке

21:21

Родила первенца в 53 года: популярная российская актриса впервые стала мамой

20:59

"Есть системы ПВО": Зеленский сделал заявление о противодействии новым ракетам РФ

20:54

Что подарить папе на Новый год: варианты на любой вкус

20:49

Актриса из Мариуполя поддержала войну и восхваляет Путина и РФВидео

20:32

Трамп выбрал спецпредставителя по Украине: насколько выросли шансы на мир - детали

20:30

Александр Пономарев раскрыл правду, почему не ездил с концертами в РФ

20:21

Вероятность переговоров с РФ: в ОП ответили на вопрос насчет "заморозки войны"

20:17

Многие зря этого не делают: почему нужно выворачивать джинсы при стирке

Реклама
20:08

Новогодние салаты с "золотыми" яйцами: зимой резко вырастет цена на важный продукт

20:08

США давят на Киев: в Reuters раскрыли, к чему призывают Украину

20:01

Водители озадачены из-за нового дорожного знака: при чем здесь хомяки

19:54

Историческое повышение налогов в Украине: кому и когда придется платить больше

19:50

Графики отключения света на 28 ноября: как долго не будет электроэнергииФото

19:36

Предлагал больше оружия Киеву: СМИ о кандидате Трампа на посланника по Украине

19:33

Глобальное торжество бешенства в Россиимнение

19:29

"РФ воспринимают, как КНДР": эксперт назвал ответ Запада на ядерные угрозы ПутинаВидео

19:09

Мороз, снег и очень сильный туман: синоптики объявили штормовое предупреждение

18:55

В Украине рекордно вырастут налоги: в правительстве сделали громкое заявление и назвали сроки

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять