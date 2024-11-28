Добавят несколько килограмм: 5 тканей, которые сильно полнят

Звездная стилистка назвала ткани, которые добавляют нежелательного объема образу, подчеркивая лишние килограммы.

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Какая ткань добавляет килограммов / Коллаж: Главред, фото: pexels

Скрупулезно подобранная одежда, фасон, цвет придаст уверенности каждой женщине. Однако даже стильный и гармоничный образ может все испортить. Причиной этого может стать ткань, из которой была пошита эта одежда. Все мы привыкли обращать внимание на крой, выбирая наряд под свой тип фигуры. Однако мало кто смотрит на саму ткань.

Звездная стилистка Юлико рассказала, какая ткань добавляет лишних килограммов и от чего вообще лучше отказаться.

Ткани, которые полнят

Есть несколько тканей, которые действительно могут визуально увеличить объемы вашего тела. Женщинам, которые комплексуют из-за лишних килограммов, лучше воздержаться от одежды из таких материалов.

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Конечно, можно носить одежду из любых тканей, главное правильно компоновать их с другой одеждой.

Если вы хотите скрыть лишние килограммы, то лучше не использовать эти ткани:

велюр,

вельвет,

жаккард,

ткани с объемными рисунками,

вязаные ткани.

Если с объемными рисунками все и так понятно, то насчет других тканей у вас могут возникнуть вопросы. Оказывается, эти ткани создают нежелательный объем именно с помощью ворса. Так, например, если нежелательны килограммы, то лучше не кутаться в вязаные объемные свитера, ведь вы только подчеркнете особенности вашей фигуры.

Смотрите видео о том, какие ткани полнят:

Какие ткани лучше не использовать

Стилист советует не надевать вещи из синтетических тканей. Дело в том, что такие ткани не дают телу "дышать". В то же время выход есть.

Эти ткани можно использовать как второй слой одежды. Что касается первого слоя, то Юлико советует все же использовать исключительно натуральные ткани.

К тому же следует отметить, что синтетическая ткань может вызвать раздражение и даже аллергию из-за искусственных примесей. Натуральная ткань значительно приятнее к телу.

Смотрите видео о том, какие ткани нельзя использовать:

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Кто такая Юлико? Юлико - звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондон, Милан и Париж. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и другие. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.

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