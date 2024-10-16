Роскошный и элегантный образ: Андре Тан назвал самый модный цвет сезона

Модельер советует приобрести пальто, платье или свитер такого цвета.

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Андре Тан назвал модный цвет осени / Коллаж: Главред, фото: instagram/andre_tan_official, pexels

Женщины любят выглядеть на все 100%. Ухоженные волосы, кожа, красивая одежда - это все делает образ совершенным. Многие следят за модными тенденциями. Говоря о моде следует обращать внимание и на цвет сезона. Известный украинский модельер Андре Тан назвал модный цвет сезона осень-зима 2024-2025.

Главный цвет осени-2024

Самым модным в этом сезоне является винный цвет - бургунди. Андре Тан советует приобрести тренч, пальто, свитер или платье такого оттенка. Также дополнить образ сможет сумка или обувь цвета бургунди. Этот цвет легко комбинируется с классическими осенними цветами.

"Винный цвет прекрасно подходит к трендовым кашемировым пальто, шерстяным свитерам и кожаным аксессуарам. А его универсальность позволяет легко сочетать с классическими осенними цветами - бежевым, коричневым, серым и золотистым", - отметил Андре Тан.

видео дня

Он добавил, что этот оттенок сочетает в себе страсть, элегантность и тепло. Он дополняет осенний гардероб, добавляя ему нотки роскоши и утонченности.

Смотрите видео о модном цвете осени-2024:

Кто такой Андре Тан Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.

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