Роскошный и элегантный образ: Андре Тан назвал самый модный цвет сезона

Женщины любят выглядеть на все 100%. Ухоженные волосы, кожа, красивая одежда - это все делает образ совершенным. Многие следят за модными тенденциями. Говоря о моде следует обращать внимание и на цвет сезона. Известный украинский модельер Андре Тан назвал модный цвет сезона осень-зима 2024-2025.
Главный цвет осени-2024
Самым модным в этом сезоне является винный цвет - бургунди. Андре Тан советует приобрести тренч, пальто, свитер или платье такого оттенка. Также дополнить образ сможет сумка или обувь цвета бургунди. Этот цвет легко комбинируется с классическими осенними цветами.
"Винный цвет прекрасно подходит к трендовым кашемировым пальто, шерстяным свитерам и кожаным аксессуарам. А его универсальность позволяет легко сочетать с классическими осенними цветами - бежевым, коричневым, серым и золотистым", - отметил Андре Тан.
Он добавил, что этот оттенок сочетает в себе страсть, элегантность и тепло. Он дополняет осенний гардероб, добавляя ему нотки роскоши и утонченности.
Смотрите видео о модном цвете осени-2024:
Кто такой Андре Тан
Андре Тан - украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан - аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St. Martins college of Art в Великобритании, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 года стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Имеет дочь Софию.
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