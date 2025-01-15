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На каком пальце правильно носить обручальное кольцо - приметы и суеверия

Сергей Кущ
15 января 2025, 13:12
362
Главред разбирался, почему обручальное кольцо чаще всего надевают именно на безымянный палец.
На каком пальце правильно носить обручальное кольцо
На каком пальце правильно носить обручальное кольцо / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • На какой руке носят обручальное кольцо в Украине
  • Приметы, связанные с обручальным кольцом

Обручальное кольцо – это не просто украшение, а символ любви, верности и семейных уз. Но на каком пальце его носить? Этот вопрос интересует многих влюбленных пар, ведь с этим обычаем связано множество традиций и суеверий.

Главред разбирался, почему обручальное кольцо чаще всего надевают именно на безымянный палец правой или левой руки, и какие традиции существуют в разных культурах.

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На какой руке носят обручальное кольцо в Украине и других странах?

Традиционно в Украине обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки. Это связано с верой в то, что правая рука – это рука благословения и добрых дел, пишут Факты.

В католических странах, таких как Германия, Австрия и Швейцария, обручальное кольцо чаще носят на левой руке. Это исторически связано с протестом против католической церкви. В православных странах, как правило, кольцо надевают на правую руку, что символизирует защиту ангела-хранителя.

В исламе традиции ношения обручального кольца менее строгие. Мужчины часто выбирают серебряные или платиновые кольца и могут носить их на любом пальце.

Почему именно безымянный палец?

Существует поверье о существовании "вены любви", которая соединяет безымянный палец с сердцем. Именно поэтому обручальное кольцо чаще всего надевают именно на этот палец.

Суеверия и приметы, связанные с обручальным кольцом

  • Снятие кольца: Считается, что снятие кольца может привести к несчастью в браке.
  • Потеря кольца: Потеря кольца может символизировать разлуку или разрыв отношений.
  • Дарение кольца: Дарить свое кольцо другому человеку считается плохой приметой.
  • Примерка чужого кольца: Примерка чужого кольца может сулить скорый брак.

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