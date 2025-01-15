На каком пальце правильно носить обручальное кольцо - приметы и суеверия

Вы узнаете:
- На какой руке носят обручальное кольцо в Украине
- Приметы, связанные с обручальным кольцом
Обручальное кольцо – это не просто украшение, а символ любви, верности и семейных уз. Но на каком пальце его носить? Этот вопрос интересует многих влюбленных пар, ведь с этим обычаем связано множество традиций и суеверий.
Главред разбирался, почему обручальное кольцо чаще всего надевают именно на безымянный палец правой или левой руки, и какие традиции существуют в разных культурах.
На какой руке носят обручальное кольцо в Украине и других странах?
Традиционно в Украине обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки. Это связано с верой в то, что правая рука – это рука благословения и добрых дел, пишут Факты.
В католических странах, таких как Германия, Австрия и Швейцария, обручальное кольцо чаще носят на левой руке. Это исторически связано с протестом против католической церкви. В православных странах, как правило, кольцо надевают на правую руку, что символизирует защиту ангела-хранителя.
В исламе традиции ношения обручального кольца менее строгие. Мужчины часто выбирают серебряные или платиновые кольца и могут носить их на любом пальце.
Почему именно безымянный палец?
Существует поверье о существовании "вены любви", которая соединяет безымянный палец с сердцем. Именно поэтому обручальное кольцо чаще всего надевают именно на этот палец.
Суеверия и приметы, связанные с обручальным кольцом
- Снятие кольца: Считается, что снятие кольца может привести к несчастью в браке.
- Потеря кольца: Потеря кольца может символизировать разлуку или разрыв отношений.
- Дарение кольца: Дарить свое кольцо другому человеку считается плохой приметой.
- Примерка чужого кольца: Примерка чужого кольца может сулить скорый брак.
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