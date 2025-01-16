Почему люди вздрагивают во сне: врач раскрыл секрет

Врач объяснил, что ночные подергивания во сне имеют определенные причины.

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Почему человек дергается во сне / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

С чем связано дерганье человека во сне

Как объясняют этот феномен ученые

Что может провоцировать вздрагивание во сне

Вам, наверное, знакомо это странное ощущение, когда почти погрузились в глубокий сон, и вдруг проснулись от того, что ваша рука или нога вздрогнула. Это довольно распространенное явление имеет интересное объяснение, и Главред выяснил, что именно вызывает такой феномен.

По словам врача Национальной службы здравоохранения, подобные подергивания во сне называют еще гипнотическими рывками.

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"Вы знаете кого-то, кто дергается во сне? Это называется гипнотическим или гипнагогическим рывком и представляет собой непроизвольное внезапное внезапное скачкообразное ощущение в теле", - сказал врач, цитирует портал Daily Record.

Он и другие ученые предполагают, что когда мы засыпаем, наш мозг может путать поступающие сигналы, и, чувствуя расслабление мышц, он думает, что человек во сне падает, поэтому и происходит резкое подергивание мышц. Обычно люди замечают это явление после пробуждения, когда чувствуют эти толчки.

Врач добавляет, что дерганье во сне может быть чертой, которая развилась в процессе эволюции, чтобы предотвратить падение наших предков с деревьев.

Специалист отмечает, что такие факторы, как стресс, тревога, усталость, недосыпание, никотин, кофеин и чрезмерные физические нагрузки перед сном могут спровоцировать эти толчки.

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