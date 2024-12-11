Как заснуть за 5 минут: психотерапевт поделилась хитрым трюком

Вы узнаете:
- Почему людей мучает бессонница
- Как заснуть за считанные минуты
Рабочий график, домашние дела, просмотр сериалов до ночи - все это может повлиять на режим сна, который потом трудно нормализовать. Кроме того, стресс на работе или семейные проблемы тоже вызывают дополнительный негативный эффект. Главред узнавал, как быстро заснуть без лишних усилий.
Пользовательница TikTok, известная под ником @betwixt.app поделилась хитрым трюком, благодаря которому можно заснуть за несколько минут, передает Express.co.
Смотрите видео, как заснуть за 5 минут:
@betwixt.app Sleep hack - How to fall asleep fast. Попробуйте эту простую ментальную ИГРУ, чтобы быстро и легко засыпать, не отвлекаясь на стрессовые, блуждающие мысли. Я использую этот трюк уже много лет и, по-моему, он меня еще ни разу не подводил. Надеюсь, это поможет!" - ✨ Betwixt: The Mental Health Game ✨ Приложение Betwixt - это бесплатная приключенческая игра на выбор, которая сочетает в себе историю и психологию в эпическом путешествии по самоисследованию. #sleep#sleeping#bettersleep#sleephack#fallasleep#adhd#adhdtiktok#adhdtok#insomnia#insomniacgames#therapy#therapytok#therapist#mentalhealth#stressrelief#racingmind♬ оригинальный звук - Betwixt
В видео она рассказывает, чтобы заснуть, женщина выключает свет и закрывает глаза, а затем запускает в своем сознании интересную и легкую игру. Чтобы выполнить упражнение, нужно выбрать категорию - от фруктов и овощей до фильмов и знаменитых актеров.
Когда выбрали для себя категорию, попробуйте перечислять слова на первую букву выбранной категории. Например, А - ананас, Б - банан, В - вишня и так далее.
"Я считаю, что лучший способ - это думать о букве на вдохе, а на выдохе - о своем ответе", - пояснила психотерапевт.
Читайте также:
- Что означает танец во сне: приятные и негативные значения сновидения
- Сон на животе или спине: что поза для сна может рассказать о личности человека
- Можно получить серьезные проблемы со здоровьем: какая поза для сна опасна
Что нужно знать об Express.co.uk
Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.
С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.
Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред