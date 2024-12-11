Как заснуть за 5 минут: психотерапевт поделилась хитрым трюком

Ученые утверждают, чтобы быстро заснуть человеку нужно от 15 до 20 минут. Однако "провалиться" в сон так быстро удается далеко не всем.

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Как быстро заснуть / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

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Как заснуть за считанные минуты

Рабочий график, домашние дела, просмотр сериалов до ночи - все это может повлиять на режим сна, который потом трудно нормализовать. Кроме того, стресс на работе или семейные проблемы тоже вызывают дополнительный негативный эффект. Главред узнавал, как быстро заснуть без лишних усилий.

Пользовательница TikTok, известная под ником @betwixt.app поделилась хитрым трюком, благодаря которому можно заснуть за несколько минут, передает Express.co.

видео дня

Смотрите видео, как заснуть за 5 минут:

В видео она рассказывает, чтобы заснуть, женщина выключает свет и закрывает глаза, а затем запускает в своем сознании интересную и легкую игру. Чтобы выполнить упражнение, нужно выбрать категорию - от фруктов и овощей до фильмов и знаменитых актеров.

Когда выбрали для себя категорию, попробуйте перечислять слова на первую букву выбранной категории. Например, А - ананас, Б - банан, В - вишня и так далее.

"Я считаю, что лучший способ - это думать о букве на вдохе, а на выдохе - о своем ответе", - пояснила психотерапевт.

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