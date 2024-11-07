Можно получить серьезные проблемы со здоровьем: какая поза для сна опасна

Ощущение усталости большую часть времени и усталость после физических упражнений - это все может быть важными "сигналами".

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Какая поза для сна очень опасна для здоровья / коллаж: Главред, фото: unsplash

Мало кто знает, но определенная поза для сна может быть признаком смертельной сердечной недостаточности. По оценкам Британского кардиологического фонда, позы для сна часто могут быть следствием ряда проблем, которые влияют на ваше сердце.

Сердечная недостаточность возникает из-за того, что сердце не может должным образом перекачивать кровь по телу. Симптомы могут развиваться очень быстро или постепенно в течение недель или месяцев, но в любом случае важно получить медицинскую помощь, если вы считаете, что есть проблема.

Итак, врач объяснил типичный признак во время сна, который можно легко пропустить. Кардиолог и помощник медицинского директора Vitality Health, доктор Рози Годетс, рассказала, что хотя симптомы могут быть разными, не стоит опасаться проблемы со сном, говорится в материале LADbible.

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"Иногда люди испытывают накопление жидкости в легких, что может затруднять дыхание в лежачем положении. Если вам приходится лежать на подушках во время сна или вы просыпаетесь с одышкой, запишитесь на прием к врачу, который может порекомендовать пройти исследование сна или проверить работу сердца", - пояснила кардиолог.

Также симптомом сердечной недостаточности является одышка после активности или даже просто во время отдыха. И это вызвано накоплением жидкости в легких.

Другие основные симптомы сердечной недостаточности могут включать чувство усталости большую часть времени и усталость после физических упражнений, головокружение или обморок, а также отеки лодыжек и ног.

Хотя это может возникнуть в любом возрасте, чаще всего оно встречается у пожилых людей. Но врач считает, что стоит сделать серьезные изменения в образе жизни сейчас, чтобы потом было лучше.

Эксперт объяснил, что здоровое сбалансированное питание, а также регулярная физическая активность и отказ от табака могут уменьшить риск сердечной недостаточности.

Итак, в следующий раз, когда вы ложитесь спать, убедитесь, что вы можете комфортно дышать, не опираясь на гору подушек - если нет, возможно, стоит пройти обследование.

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