Сон на животе или спине: что поза для сна может рассказать о личности человека

Вы узнаете:
- О чем может свидетельствовать выбор позы для сна
- Какие черты характера обычно присущи людям, спящим на боку
- Что скрывает поза "свободного падения" во время сна
Исследователи сна активно работают над тем, чтобы выяснить, есть ли взаимозависимость между позой, которую выбирает человек, и его личностью. Однако Sleep Foundation предполагает, что исследование позы для сна может дать важную информацию о самочувствии, ведь люди часто интуитивно выбирают определенные позы, чтобы уменьшить дискомфорт.
Как пишет Express, еще в 1970-х годах специалист по сну Сэмюэл Данкелл пришел к выводу, что те, кто спит в позе эмбриона, подтягивая колени к груди, могут быть "более тревожными и эмоциональными". Зато полураскрытая поза свидетельствует о "хорошей адаптации".
Ученый Крис Идзиковски также отметил, что люди, которые спят на боку с прямыми руками и ногами, обычно являются коммуникабельными и легко находят общий язык с окружающими, хотя такая открытость иногда делает их доверчивыми.
Те же, кто спит на спине с прижатыми к бокам руками, склонны быть тихими, но требовательными к себе. Те, кто распластался на кровати подобно морской звезде, проявляют готовность помочь и поддержать окружающих.
А вот поза "свободного падения" - на животе с разведенными руками и ногами, свидетельствует об отстраненном характере, однако такие люди могут быть чувствительными к критике или стрессу.
Хотя пока все еще недостаточно научных исследований, которые бы подтвердили эти выводы, однако данные наблюдения уже дают понять определенную связь между позой для сна и чертами характера человека.
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