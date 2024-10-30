Сон на животе или спине: что поза для сна может рассказать о личности человека

Большинство людей имеют любимую позу для сна, которую выбирают каждую ночь, и даже не догадываются, что на самом деле она о многом может рассказать.

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Позу для сна люди выбирают не случайно / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

О чем может свидетельствовать выбор позы для сна

Какие черты характера обычно присущи людям, спящим на боку

Что скрывает поза "свободного падения" во время сна

Исследователи сна активно работают над тем, чтобы выяснить, есть ли взаимозависимость между позой, которую выбирает человек, и его личностью. Однако Sleep Foundation предполагает, что исследование позы для сна может дать важную информацию о самочувствии, ведь люди часто интуитивно выбирают определенные позы, чтобы уменьшить дискомфорт.

Как пишет Express, еще в 1970-х годах специалист по сну Сэмюэл Данкелл пришел к выводу, что те, кто спит в позе эмбриона, подтягивая колени к груди, могут быть "более тревожными и эмоциональными". Зато полураскрытая поза свидетельствует о "хорошей адаптации".

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Ученый Крис Идзиковски также отметил, что люди, которые спят на боку с прямыми руками и ногами, обычно являются коммуникабельными и легко находят общий язык с окружающими, хотя такая открытость иногда делает их доверчивыми.

Те же, кто спит на спине с прижатыми к бокам руками, склонны быть тихими, но требовательными к себе. Те, кто распластался на кровати подобно морской звезде, проявляют готовность помочь и поддержать окружающих.

А вот поза "свободного падения" - на животе с разведенными руками и ногами, свидетельствует об отстраненном характере, однако такие люди могут быть чувствительными к критике или стрессу.

Хотя пока все еще недостаточно научных исследований, которые бы подтвердили эти выводы, однако данные наблюдения уже дают понять определенную связь между позой для сна и чертами характера человека.

Как готовиться ко сну / Инфографика: Главред

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