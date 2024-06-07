Что значит, если не снятся сны: врачи дали неожиданный ответ

Если все вашим знакомым снятся сны, а вам - нет, это может удивить или даже напугать. Но пугаться в такой ситуации точно не стоит, ведь такое явление имеет научное объяснение.
Сомнолог Дарья Пилипенко рассказала в эфире "Сніданку с 1+1", почему некоторым людям снятся сны, а некоторым нет. Она отметила, что люди видят сновидения в определенной фазе сна.
"Это пятая фаза - сон с быстрым движением век, фаза быстрого сна. И эта фаза называется парадоксальным сном, потому что это такой парадокс, что человек, когда спит, у него мозговая активность такая, как будто он бодрится. При этом вообще полное расслабление мышц и очень снижена чувствительность к внешним раздражителям. И именно в этой фазе мы видим яркие сновидения, которые помогают нам эмоционально очиститься", - отметила Пилипенко.
Также она уточнила, что пятая фаза является последней фазой сна. По словам сомнолога, если человек недосыпает, то он может не доходить до пятой фазы сна. Поэтому у людей, которые регулярно недосыпают, может быть меньше сновидений.
"Мы видим сны каждый цикл. Однако просто по мере того, как человек приближается к утру, фаза быстрого сна увеличивается. Если например в час ночи мы могли видеть сновидения в течение 5 минут, то под утро мы можем видеть сны даже 30 минут, и поэтому мы их запоминаем. Мы запоминаем сны, которые видим именно под утро, потому что за ними следует пробуждение, и поэтому мы их помним", - отметила сомнолог.
Что значит если ты не видишь сны
Сомнолог отметила, что все люди видят сны, просто не все их помнят.
"Все люди видят сны. Просто проблема в том, что некоторые, кто их видит, не помнит о том, что он их видел. Вот в чем разница. Возможно вы не пробуждаетесь между циклами сна, когда проходите последнюю фазу сна, или пробуждаетесь и забываете сон. Буквально несколько минут, и человек, если он не встал - он забывает сон. Поэтому мы всегда помним сны или под утро и сон такой поверхностный, разбавленный, или если человеку приснился кошмар и его просто "выбросило из сна", и тогда он тоже будет помнить", - пояснила Дарья Пилипенко.
Сны видят все люди, но в фазе быстрого сна они могут не запомниться, объяснила практический психолог Екатерина Мироненко в комментарии "Суспільному". Также она рассказала об исследованиях, которые показали, почему людям снятся цветные сны.
"Ученые решили выявить, действительно ли люди видят цветные сны. И проведя это исследование, они пришли к выводу, что мы видим черно-белые сны, но наша память после пробуждения сама раскрашивает этот сон в какие-то цвета", - отметила психолог.
Смотрите видео о том, что значит, если не снятся сны:
Что такое вещий сон?
Осознанное сновидение (оно же вещий сон) — изменённое состояние сознания, при котором человек осознаёт, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. Это некое пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием, пишет "Википедия".
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