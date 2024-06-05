Как правильно - "зал" или "зала": ответ удивит

Часто в употреблении этих слов многие делают ошибку, которой стоит избегать.

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Как правильно - "зал" или "зала"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Как вы привыкли называть просторную комнату в квартире, которая преимущественно предназначена для приема гостей - "зал" или "зала"? На самом деле этот вопрос может ставить в ступор. Нередко в украинском языке можно услышать как первый, так и второй вариант названия. Но не все знают, как говорить правильно.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно называть такое помещение.

"Что такое синонимы? Мы все знаем, что это слова, которые звучат по-разному, однако обозначают одно и то же. Правда есть такие слова синонимы, которые не только имеют одинаковое значение, но и почти одинаковое звучание. Например, "зал" и "зала", - отметила Багний. видео дня

Она подчеркнула, что эти слова имеют одинаковое значение.

"Но почему такая разница - "зал" мужского рода и "зала" женского рода? Дело в том, что эти слова заимствованы из других языков: "зал" - из немецкого языка, это существительное мужского рода, а "зала" - из французского языка, это существительное женского рода. В украинском языке слово "зал" употребляется чаще, но и слово "зал", и слово "зала" говорить правильно", - подытожила Багний.

Смотрите видео, как правильно - "зал" или "зала":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

В Толковом словаре украинского языка подаются такие два значения слова "зал": "1. большое помещение для многолюдных собраний, заседаний, занятий и т. д.; 2. просторная комната в квартире, предназначенная для приема гостей, развлечений и т. д.". При этом в словаре отмечается, что слово "зала" имеет такое же значение, как и "зал".

Ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "горбушка хлеба" - неправильно. Нередко встречается такая ошибка, при этом не все догадываются, как правильно назвать эту часть хлеба.

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "купувати" или "купляти". Многие считают, что слово "покупать" является неправильным. Но действительно ли это так?

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