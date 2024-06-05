Почему говорить "горбушка хліба" - неправильно: как заменить это словосочетание

Нередко встречается такая ошибка, при этом не все догадываются, как правильно назвать эту часть хлеба.

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Почему говорить "горбушка хліба" - неправильно/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Приходилось ли вам слышать от родных, друзей или знакомых такое словосочетание, как "горбушка хліба"? Такую фразу употребляют многие, но лишь небольшое количество людей догадывается, что на самом деле так говорить неправильно.

В украинском языке нет такого слова, как "горбушка", поэтому его нужно заменить другими словами. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Украинцы очень любят борщ, едят его со сметаной, с салом, и, конечно, просят "горбушку хліба". Так и говорят: "Мені горбушку хліба, будь ласка". Но в украинском языке нет слова "горбушка", зато есть слово "окраєць", а еще варианты "окрайок" и "окрайчик", - объяснила Багний.

видео дня

Также она напомнила, что хлеб имеет только два "окрайці".

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "горбушка хліба":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "купувати" или "купляти". Многие считают, что слово "купляти" является неправильным. Но действительно ли это так?

Также ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять". Часто в ударении числительных от 11 до 19 встречается одна и та же ошибка.

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