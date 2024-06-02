Как правильно - "купувати" или "купляти": какую ошибку мы часто совершаем

Нередко в разговоре с другими людьми можно услышать такие два слова, как "купувати" и "купляти". Например, можно услышать: "Я завтра піду купувати ту сукню", "Я бачила, як ти купляла той торт" и т.п. Но некоторые считают, что слово "купляти" неправильное, и его нужно избегать в украинском языке.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, действительно ли можно употреблять только одно из этих слов.
"Бачили очі, що купували". Вы точно не раз слышали это выражение. И не раз точно что-то "купували". Или "купляли". Можно слышать и такие, и такие варианты. И, кстати, некоторые считают, что "купляти" - это неправильно", - сказала она.видео дня
Багний подчеркнула, что на самом деле правильно употреблять оба эти слова.
"На самом деле и слово "купувати", и слово "купляти" есть в украинском языке. Поэтому не стоит стесняться слова "купляти" - так тоже правильно", - отметила она.
Смотрите видео, как правильно говорить - "купувати" или "купляти":
@sametak1064 Покупать или покупать - как правильно? Некоторые удивится, но... #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток#нмт♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять". Часто в ударении числительных от 11 до 19 встречается одна и та же ошибка.
Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает "топтати ряст". Такое словосочетание в наше время употребляется не так часто, поэтому и его значение для многих остается неизвестным.
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