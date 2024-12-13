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Только не после сна: эксперт назвала точное время, когда лучше пить кофе с утра

Руслана Заклинская
13 декабря 2024, 23:36
476
Эксперт рассказала, когда лучше всего пить кофе, чтобы получить заряд энергии на весь день.
Только не после сна: эксперт назвала точное время, когда лучше пить кофе с утра
Когда лучше всего пить кофе, чтобы получить заряд энергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда лучше всего пить кофе с утра
  • Когда стоит выпить последнюю чашку кофе

Утренний кофе для многих является важным ритуалом, который помогает зарядиться энергией на весь день. Однако, по словам эксперта Либби Гелвин, есть оптимальное время для его употребления, чтобы получить максимальную пользу.

Главред узнал оптимальное время для питья кофе с утра.

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По ее словам, лучшее время для кофе - это примерно через 90 минут после пробуждения, когда уровень кортизола (гормона стресса, который отвечает за ощущение бодрости) начнет падать.

Кортизол достигает пика примерно через 30 минут после того, как мы просыпаемся, поэтому пить кофе именно в этот момент неэффективно. Вместо того, чтобы поддерживать нашу бодрость, это может повысить уровень стресса и вызвать чрезмерное возбуждение, пишет Daily Express.

Либби отмечает, что время питья последней чашки кофе также имеет значение. Она рекомендует выпить последнюю чашку перед обедом, поскольку кофеин может оставаться в организме до 5 часов, а полностью выводится только через 9-10 часов.

Кроме того, исследования показали, что кофе может иметь определенные положительные физические и психологические преимущества. Однако не все имеют положительную реакцию на него, и некоторые исследования показали, что употребление слишком большого количества кофе может иметь негативное влияние. Португальские ученые, которые сделали более 50 исследований, утверждают, что регулярное потребление кофе может увеличить продолжительность жизни до 1,8 года.

кофе
Разновидности кофейных напитков / Инфографика: Главред

Однако важно помнить, что не все люди одинаково реагируют на кофеин. Некоторые могут испытывать учащенное сердцебиение или другие нежелательные эффекты от кофе. Профессор Тим Спектор предостерегает, что для людей, которые чувствительны к кофеину, преимущества могут быть менее очевидными, и им стоит ограничить потребление этого напитка.

В целом, кофе может быть полезным, если пить его в правильное время и с учетом индивидуальных особенностей организма.

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Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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