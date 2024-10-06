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Неожиданная польза кофе: ученые рассказали, как улучшить здоровье с помощью напитка

Анна Косик
6 октября 2024, 13:18
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Употребление кофеина во второй половине дня в сочетании с аэробными упражнениями может повысить сжигание жира.
Кофе, тренировка
Кофе перед тренировкой может быть полезным для сжигания жира / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ученые с кафедры физиологии Университета Гранады обнаружили, что употребление кофеина за полчаса до аэробных упражнений значительно повышает скорость сжигания жира. Исследование также показало, что этот эффект становится более выраженным, если физические упражнения выполняются днем, а не утром.

В исследовании, которое было опубликовано в Journal of the International Society of Sports Nutrition, учёные стремились выяснить, действительно ли кофеин - одно из самых распространённых эргогенных веществ в мире, которое используют для улучшения спортивных результатов.

В исследовании приняли участие 15 мужчин, которые выполняли физические тесты четыре раза с интервалом в семь дней. Участники получали 3 мг/кг кофеина или плацебо в 8 утра и 5 вечера. Каждый субъект проходил тесты в разных условиях в случайном порядке.

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Результаты показали, что употребление кофеина за 30 минут до аэробных нагрузок повышает максимальное окисление жира независимо от времени суток. Выявлено также наличие суточных колебаний в процессе окисления жира: днем этот процесс протекал значительно интенсивнее, чем утром, даже при одинаковом периоде голодания.

Следовательно, кофеин улучшает сжигание жира во время утренних тренировок, достигая результатов, подобных тем, что наблюдаются при дневных тренировках без употребления кофеина. Поэтому чашка кофе может быть очень даже полезной перед физическими нагрузками.

Однако это исследование не гарантирует одинакового эффекта для всех, кто ставит цель сжечь лишний жир во время тренировок. Поэтому, прежде чем прибегать к такому методу, обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Что такое International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism?

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism - это научный журнал, посвященный вопросам питания, метаболизма при физических нагрузках и смежных отраслей, пишет Википедия.

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