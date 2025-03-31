Безработный сорвал миллионный джекпот после вещего сна: что ему приснилось

Мужчина, оставшийся на окраине жизни, выиграл $1,5 миллиона.

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Мужчина во сне увидел знак и стал миллионером / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем рассказывается:

Мужчина из США разбогател после знака от Вселенной.

Волшебная интуиция привела к выигрышу $1,5 миллиона.

Житель округа Юнион, что в Нью-Джерси (США), неожиданно стал обладателем джекпота в 1,5 миллиона долларов. Судьба подарила ему этот шанс после того, как он увидел сон, который подтолкнул его купить лотерейный билет. Об этом сообщило издание UPI, пишет Главред.

По данным лотереи Нью-Джерси, мужчина недавно остался без работы и искал новые возможности для заработка. Именно в этот непростой период ему приснился сон, который он воспринял как знак удачи.

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"Мне всегда говорили, что если снится хороший сон - нужно играть", - поделился он.

Следуя интуиции, американец решил приобрести билет Jersey Cash 5 на розыгрыш 26 февраля в городе Рауэй. Удача была на его стороне: все пять чисел в билете совпали, и он сорвал джекпот.

"Это даже я не могу объяснить. Я даже не выбирал номера", - признался счастливый победитель.

По его словам, выигрыш стал для него настоящим спасением в сложный момент жизни.

"Это просто безумие. Позвольте мне сказать вам: Бог отвечает на ваши молитвы. Я искал работу. Конечно, эти деньги будут потрачены с умом", - подчеркнул он.

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