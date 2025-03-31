РФ определила 5 областей: когда начнется новое наступление и какая цель Путина

Россияне готовят новое масштабное наступление на территории Украины, чтобы улучшить переговорные позиции России в рамках мирного процесса, указывают аналитики.

https://glavred.info/front/rf-opredelila-5-oblastey-kogda-nachnetsya-novoe-nastuplenie-i-kakaya-cel-putina-10651937.html Ссылка скопирована

Какие города и области станут целью Путина и когда начнется новое наступление России / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

На какие области нацелилась Россия

Когда начнется новое наступление РФ

Сможет ли Украина отразить новое наступление россиян на фронте

В последние дни возросла напряженность из-за сообщений о возможном новом наступлении России на Украину. Украинские официальные лица и военные аналитики ожидают, что в ближайшие недели Россия может начать новую атаку, стремясь усилить свое влияние в переговорах о прекращении огня. Президент Владимир Зеленский и разведданные указывают на возможные удары в северо-восточных регионах, таких как Сумы, Харьков и Запорожье. В то же время эксперты также указывают на угрозу активизации боевых действий на Херсонщине и даже Черниговщине.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозе нового наступления россиян.

видео дня

На какие области нацелилась Россия

Россия готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, пытаясь выиграть время для реализации своих планов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Le Figaro.

"Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками", - отметил он.

По его словам, Путин планировал начать это наступление еще восемь месяцев назад, но украинские силы сорвали эти намерения, в частности благодаря операциям на территории Курской области РФ.

"Именно поэтому Путину сейчас нужно время", - добавил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Россия стремится затянуть войну, поэтому страны-партнеры должны усиливать санкционное давление, укреплять обороноспособность Украины и работать над совместным планом развертывания гарантийных сил.

27 марта во время встречи лидеров в Париже он подчеркнул, что Москва затягивает дипломатические переговоры о полном прекращении огня, поэтому необходимо продолжать санкционное давление на страну-агрессора.

"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель", - подчеркнул глава государства.

Есть ли у РФ силы для нового массированного наступления

Весной и летом 2025 года Россия может попробовать масштабное наступление на нескольких участках фронта, стремясь повлиять на перемирие и переговоры. Однако, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), Москва, вероятно, не имеет достаточных ресурсов для реализации таких планов.

Аналитики ISW сообщают об активизации российских наступлений на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях, а также попытках продвижения в северной части Сумской области, чтобы заставить ВСУ отойти с позиций в Курской области РФ. Впрочем, значительных успехов враг на этих участках не достиг, а украинские силы продолжают контратаки на Покровском и Торецком направлениях.

Вероятность масштабного наступления на Сумы остается низкой, поскольку российское командование вряд ли передислоцирует войска из Курской области. К тому же, Россия не имеет достаточно резервов оперативного уровня для проведения наступлений на Сумы, Харьков и Запорожье без значительной перегруппировки сил.

По оценкам ISW, даже после возможной передислокации войск российские силы не смогут одновременно провести три масштабных наступления. Враг понес значительные потери в бронетехнике и личном составе и не демонстрировал способности к сложным операциям с зимы 2022 года.

Несмотря на попытки скрытой мобилизации, Кремль не смог существенно увеличить численность своих войск, а открытый призыв является непопулярным решением, что делает его маловероятным.

Пока нет явных признаков подготовки большого наступления на Сумском, Харьковском и Запорожском направлениях, хотя возможны скрытые ротации. Россия, вероятно, пытается продвинуться в пределах артиллерийской досягаемости этих городов, чтобы использовать любое территориальное продвижение для получения преимущества в будущих переговорах.

"Это также может служить оправданием будущих требований россиян относительно уступок со стороны Украины, включая территории, которые Кремль пока официально не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", - отмечают в Институте изучения войны.

Сколько может длиться наступление РФ и каковы его практические цели

Россия готовится к новому наступлению в ближайшие недели, стремясь усилить давление на Украину и укрепить свои позиции перед возможными переговорами. Эта наступательная кампания может длиться от шести до девяти месяцев, то есть почти весь 2025 год. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, Кремль планирует масштабное наступление вдоль линии фронта протяженностью 1000 км, что совпадает с началом весеннего сезона боевых действий. Целью является не только военное давление, но и создание преимущества для России в переговорах о прекращении огня.

"Этот шаг может дать главе Кремля Владимиру Путину все основания отложить обсуждение вопроса о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий", - пишут журналисты со ссылкой на украинских официальных лиц, которые высказались на условиях анонимности.

Украинский военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии AP подтвердил, что россияне готовятся к длительным наступательным действиям, которые могут длиться большую часть 2025 года.

В то же время некоторые украинские командиры обеспокоены возможностью переброски российских сил из Курской области в другие районы на востоке Украины. По их данным, РФ активизировала разведывательные операции, направленные на выявление и уничтожение огневых позиций, беспилотных систем и стратегически важных объектов, которые могут помешать будущему наступлению.

"Все это может быть признаками того, что в ближайшем будущем готовится нападение", - сказал Гетьман.

Какая сейчас ситуация на фронте

Особенно обострилась ситуация в районе Покровска, который является ключевым оборонительным пунктом Украины и важным логистическим узлом в Донецкой области.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что в течение марта российские войска понесли значительные потери и взяли короткую паузу на 10 дней. Однако в середине месяца наступательные действия возобновились.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

"Это означает, что россияне просто оправились", - добавил он.

Украинский военный с позывным "Итальянец" сообщил, что Россия активно проводит разведку в районе Покровска. По его словам, перехваченные переговоры и данные разведки свидетельствуют об увеличении военного присутствия вблизи города Селидово в Покровском районе, а также о создании запасов боеприпасов. В регион стягивают значительное количество бронетехники, а появление новых позывных в радиоэфире указывает на прибытие свежих подразделений.

Кроме того, российские войска недавно начали наступление к западу от Орехова в Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин отметил, что ситуация в этом регионе осложнилась после переброски Россией дополнительных сил для штурмовых операций, которые ведутся небольшими группами пехоты.

По его словам, такая тактика дает российским войскам определенные результаты на других участках фронта. Между тем российские аналитики выражают уверенность в возможном успехе будущего наступления.

Когда Россия будет готова начать наступление

Россия не имеет достаточных сил для проведения масштабного наступления в ближайшие месяцы, и оно может произойти не раньше середины или конца лета. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

По его словам, РФ продолжает формировать новые военные подразделения и накапливать резервы для возможного наступления.

"Я думаю, что они готовы будут не раньше середины-конца лета", - говорит секретарь Комитета.

В то же время Костенко прокомментировал информацию о якобы планах россиян "прорвать фронт на 1000 км", объяснив, что это касается общей ширины линии боевых действий. Однако столь масштабный прорыв маловероятен из-за недостатка ресурсов.

Он отметил, что осуществление подобной операции требует значительных сил, которых у России пока нет.

Какова цель наступления РФ на Запорожье

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио отметил, что при обсуждении подготовки России к новому наступлению особое внимание следует уделять Запорожской и Херсонской областям.

По его словам, ранее противник оккупировал части этих территорий, но был выбит. В то же время существует давний приказ Путина по восстановлению контроля над утраченными районами, поэтому сейчас враг активно проверяет оборонительные позиции ВСУ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Что известно об Орехове / Инфографика: Главред

Тимочко также подчеркнул, что российские войска пытаются адаптировать новую тактику наступательных действий.

Он также назвал цель наступления РФ на Запорожье.

"Прежде всего это Энергодар. Вопрос Энергодара все больше и больше поднимается в плане выхода российских войск из города. И понятно, что для россиян здесь показать свое присутствие крайне важно. Там они все равно пытаются удерживать сухопутный коридор оккупированной материковой территории Украины, который связывает Крым с оккупированным Донецком и Россией. Кроме того, это все-таки та часть побережья Черного моря, за который тоже идут сейчас переговоры... Мы можем рассматривать еще Запорожское направление, как попытку россиян развивать свою тактику движения вдоль русел рек, чтобы двигаться вдоль реки и вытеснять Вооруженные силы", - сказал он.

Говоря о планах РФ относительно Запорожской области, он отметил, что эта территория значительно укреплена, а российские силы вряд ли смогут осуществить там масштабную наступательную операцию. Даже проведение наступления на оперативном уровне, которое бы заставило ВСУ существенно увеличить военный контингент в регионе, маловероятно.

В то же время он подтвердил, что россияне осуществляют определенные перемещения сил, в частности перебрасывают подразделения из тыла ближе к линии фронта.

Какой самый главный "козырь" Путина

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что запланированное российское наступление в апреле-мае будет носить скорее тактический, чем оперативный характер. По его словам, удары врага не будут превышать глубину 10-20 км, поскольку группировка "Север", сосредоточенная в Курской, Брянской и Белгородской областях, не имеет достаточных сил для прорыва на 50-100 км.

"У Путина есть единственный, в принципе, неисчерпаемый ресурс. Пусть он и медленный, но он не исчерпывающий. Это человеческий ресурс. Нет танков - значит, россияне пойдут в атаку пешком. Смогут найти им "Жигули" - они поедут на "Жигулях". Найдут велосипеды - поедут в наступление на велосипедах, на самокатах же ездят. Есть видео, свидетельствующие о том, что российские войска на электросамокатах ездили на штурм наших позиций. Более того, на штурм наших позиций они ходили на костылях", - отметил он.

Сможет ли Украина отразить новое наступление РФ

Жданов отметил, что Россия имеет как пехотные, так и танковые подразделения для наступления, однако их численность позволяет осуществлять только прорывы местного значения - до 10-15 км. В то же время украинские войска имеют достаточно сил для сдерживания таких атак.

Он также обратил внимание, что даже российские так называемые военкоры признают, что несмотря на активизацию боевых действий в Белгородской области, ВСУ не привлекли все резервы, которые остались после операции в Курской области. Это свидетельствует о том, что россиянам не удалось заставить Украину перебросить туда дополнительные силы.

Жданов подчеркнул, что учитывая общую ситуацию на фронте, 2025 год станет годом обороны. По его мнению, Украина должна прекратить контрнаступательные операции и перейти к глухой обороне, укрепляя позиции, пока не будет решен вопрос с поставками необходимого количества вооружения и боеприпасов.

"Кроме того, такая же ситуация может быть и в Черниговской области. Пока что, слава Богу, не было вторжения российских войск на Черниговщину, но ДРГ там работают. А в России все начинается с ДРГ - с нескольких солдат, которые пытаются закрепиться и развивать какой-то успех", - сказал он.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред