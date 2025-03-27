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Еще три области под угрозой: Зеленский предупредил о новом наступлении России

Юрий Берендий
27 марта 2025, 17:33
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Россияне готовят новое наступление на Харьковщине, Сумщине и Запорожье, и пытаются выиграть время, отметил Зеленский со ссылкой на данные разведки.
Еще три области под угрозой: Зеленский предупредил о новом наступлении России
Зеленский назвал 3 области на которые Россия готовит наступление / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Зеленский:

  • Россия готовится к ножевому наступлению в рамках трех областей
  • Украинский ОПК недофинансирован на 20 миллиардов евро
  • Санкции против России должны быть продолжены пока ее агрессия не прекратится

Россия продолжает вести войну, поэтому страны-партнеры должны сохранять санкции против нее, усиливать обороноспособность Украины и разработать совместный план развертывания гарантийных сил. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров в Париже, посвященной поддержке Украины, сообщает Офис президента.

Глава государства призвал партнеров продолжать военную помощь как на государственном уровне, так и через совместные оборонные и финансовые инициативы ЕС.

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"По данным нашей разведки, Россия готовится к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные бессмысленные дискуссии о фальшивых "условиях", чтобы выиграть время, а потом попытаться захватить еще больше земель", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский отметил, что Украине необходимы инвестиции в совместное производство систем ПВО, артиллерийских снарядов и дронов. По его словам, оборонная промышленность страны недофинансирована примерно на 20 миллиардов евро, и эти средства можно было бы получить за счет замороженных российских активов.

Президент также выступил за разработку конкретного совместного плана развертывания сил партнерских стран в Украине.

"Нам нужен один четкий план - план, на который мы все согласимся и который начнем воплощать в жизнь на основе тех вариантов и планов, которые уже были обсуждены с вами и являются для вас доступными. Мы хотим пригласить небольшую группу людей - ваших представителей - в Украину, чтобы вместе разработать этот план", - подытожил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия затягивает войну и избегает реальных переговоров о полном и безусловном прекращении огня, поэтому санкционное давление должно сохраняться.

Зеленский подчеркнул, что Россия слишком часто не выполняет свои обещания, поэтому Украина не может идти ей навстречу, пока не произойдут реальные изменения. Он также отметил, что санкции должны оставаться в силе, пока продолжается агрессия и оккупация.

"Я прошу всех вас не терять решимости и работать с другими нашими партнерами над сохранением давления на Россию", - отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 марта, в Париже состоялась встреча так называемой "Коалиции желающих", по итогам которой Франция и Великобритания решили направить военные делегации в Украину. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что из-за роста интенсивности боевых действий со стороны РФ и попытки российских войск расширить фронт на территорию Сумщины, он работал в этом регионе.

Тем временем Россия готовится к новому наступлению, которое может начаться уже в ближайшие два месяца. Кремль планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro подчеркнул, что Москва использует переговоры с США лишь для того, чтобы выиграть время.

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