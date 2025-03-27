Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Заноза в печени солдат РФ": ВСУ успешно контратакуют на важном направлении

Даяна Швец
27 марта 2025, 15:36
182
На Донбассе идут жестокие бои, но нет продвижения российских войск.
ВСУ
Украина уничтожает российскую армию на Донбассе / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное:

  • Украина оставляет на теле российской армии "колючки".
  • РФ переняла тактику малых штурмовых групп.
  • Оккупанты несут огромные потери, но все равно наступают.

Несмотря на наступательные пробы России, провала украинского фронта нет, врагу не удается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Анализ фронта в эфире телеканала FREEДОМ сделал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Комментируя ситуацию на Кураховском выступлении, Сергей Братчук охарактеризовал обстановку на этом направлении метафорой "заноза в печени российских солдат".

видео дня

"И ничего с этой "занозой" никто сделать не может. Хотя огромное усилие сегодня прилагает противник для того, чтобы продвигаться дальше. Нет продвижения по Донецкой области. Да, тактические успехи есть, но нет сегодня прорыва фронта, нет обвала. "Колючки", которые Украина оставляет на теле российской армии, настолько ядовиты, что российские вооруженные силы вынуждены нести огромные потери. Вскоре потери российской армии на территории нашей страны достигнут миллиона", - высказался гость эфира.

Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

Помимо этого, Братчук подчеркнул системность контратакующих действий украинский защитников.

"Сегодня наблюдается системность. Это не просто маленькие порезы, которые российская армия взяла себе на вооружение. Сегодня армия РФ пытается атаковать малыми штурмовыми группами. Это украинский опыт. Так вот, системность контратакующих действий Сил обороны и приводит к тому, что на том же Покровском направлении идут жестокие бои, но нет продвижения российских войск. Тоже самое - на Купянском, Лиманском направлениях", - отметил спикер.

Однако терять из виду планы РФ не стоит - Братчук считает, что скоро начнется активизация российского наступления по всем локациям фронта.

"Сегодня на фронте активны все направления. Несмотря на, скажем так, медийную тишину, Приднепровское направление тоже остается сложным. Мы говорим о Днепре, о Херсоне, там немножко другая история. А вот Запорожское направление активизировалось. Но пока украинская оборона стоит, держится и выполняет те задачи, которые есть перед войсками. Поэтому есть ресурсы на продолжение борьбы, об этом говорит президент Украины. Прежде всего это БК, боеприпасы, артиллерия, соответственно, все те виды вооружений, которые сегодня у нас есть", - отметил гость эфира.

Россияне готовят новое наступление - что известно

Как ранее сообщал Главред, по данным президента Зеленского, Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. Враг, как отметил глава Украины, хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко раскрыл планы России, чего ждать на фронте в ближайшие месяцы. По его мнению, россияне могут активнее вести бои в Херсонской или Запорожской областях.

О том, что россияне хотят прорваться в еще одну область, уверял и представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. За последнее время диверсанты больше всего заходили с юга.

Больше новостей о ситуации на фронте:

Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ война на Донбассе новости Украины война России и Украины Фронт Сергей Братчук
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Названы регионы и ключевые задачи: новые детали размещения миротворцев в Украине

Названы регионы и ключевые задачи: новые детали размещения миротворцев в Украине

16:36Война
Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу - Клименко

Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу - Клименко

16:30Украина
Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон

Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон

16:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Как можно отмыть кастрюлю снаружи от нагара: простой и интересный способ

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

16:47

Какие овощи сажать в апреле в открытый грунт: урожай попрет как на дрожжах

16:36

Названы регионы и ключевые задачи: новые детали размещения миротворцев в Украине

16:30

Трамп забудет об Украине и перекинет проблему завершения войны на Европу - КлименкоВидео

16:24

Украинцы могут получить от государства деньги на первый взнос за жилье - детали

16:21

Франция и Великобритания срочно отправляет военную делегацию в Украину - Макрон

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
16:11

Сырский примчался в Сумскую область: Главком раскрыл правду о наступлении РФ

16:06

Маша Ефросинина оказалась в больнице - что произошло

16:01

"Не имеет потребности": коллега Виктора Розового рассказал, что с ним происходит

15:55

Легкий салат на Пасху, который разлетится на ура: рецепт очень простой

Реклама
15:36

"Заноза в печени солдат РФ": ВСУ успешно контратакуют на важном направлении

15:31

Счета за свет станут меньше: какая температура стирки является самой дешевой

15:25

Как выглядит жена Макса Чмерковского после третьих родов

15:19

В России выступили с новыми угрозами в сторону НАТО: в чем причина

15:12

Россияне массированным огнем кроют Херсон: есть жертвы, под удар попала "скорая"Видео

14:49

Убойное средство обеспечит результат: как прочистить трубу канализации под землей

14:47

"РФ готовит новое наступление": Зеленский сказал сроки и какие области под угрозой

14:42

Определенные пенсионеры получат меньшие пенсии после индексации: в чем причина

14:40

Некоторым украинцам могут изменить размер субсидий: кого коснется перерасчет

14:30

Рядом с какими растениями посадить помидоры: лучшие соседи томатов

14:15

Экскурсионный батискаф с 45 россиянами затонул у берегов Египта: детали

Реклама
14:10

Пирог без замеса теста с весенней начинкой: сметут в два счетаВидео

13:48

Блогерша-молчунья Стужук родила на глазах у детей: фото родов

13:43

75% украинцев не доверяют Порошенко из-за обогащения, скандалов и санкций - эксперт

13:42

Готовил кофе, а потом влюбился: Данилко рассказал про встречу с Тото Кутуньо

13:38

Хлеб дольше будет свежим, если его завернуть в 1 кухонный предмет: секрет экспертов

13:36

В Украине начал падать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

13:32

Редкое солнечное затмение впервые за 18 лет: где и когда наблюдать в Украине

13:01

Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:58

РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

12:54

Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

12:53

Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома: интересный лайфхак

12:44

Увеличение пенсии на 3 000 гривен: кому существенно повысили выплаты

12:42

РФ будет затягивать переговоры: Клименко назвал цель КремляВидео

12:03

Где 3 отличия между девушками: только "гений головоломок" угадает за 17 секунд

12:01

"Пламя достигало 10 этажа": очевидец рассказал детали удара РФ по Днепру

12:00

27 марта нельзя спорить и злиться: какой сегодня праздник, что нельзя делать

11:57

Дешевое средство превратит тусклый газон в изумрудное чудо: что нужно сделать

11:45

Комиссия вырастет: с 1 апреля владельцы карт одного банка будут платить больше

11:34

Все печально: появились новости о состоянии Махаэля Шумахера

11:17

Православный календарь на апрель 2025: когда Пасха и Проводы в этом году

Реклама
11:13

"Безопасности в море ждать бесполезно": Клименко указал на серьезную проблему для УкраиныВидео

11:07

Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы: боец раскрыл планы России

10:51

Цены "летят в космос": в Украине стремительно дорожает популярный вид мяса

10:47

Как выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой: певица похвасталась достижением

10:41

Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Драконам - ложь, Собакам - стресс

10:22

США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

10:16

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

09:55

"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

09:52

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по ДнепруФото

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять