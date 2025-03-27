"Заноза в печени солдат РФ": ВСУ успешно контратакуют на важном направлении

На Донбассе идут жестокие бои, но нет продвижения российских войск.

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Украина уничтожает российскую армию на Донбассе / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Украина оставляет на теле российской армии "колючки".

РФ переняла тактику малых штурмовых групп.

Оккупанты несут огромные потери, но все равно наступают.

Несмотря на наступательные пробы России, провала украинского фронта нет, врагу не удается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Анализ фронта в эфире телеканала FREEДОМ сделал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Комментируя ситуацию на Кураховском выступлении, Сергей Братчук охарактеризовал обстановку на этом направлении метафорой "заноза в печени российских солдат".

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"И ничего с этой "занозой" никто сделать не может. Хотя огромное усилие сегодня прилагает противник для того, чтобы продвигаться дальше. Нет продвижения по Донецкой области. Да, тактические успехи есть, но нет сегодня прорыва фронта, нет обвала. "Колючки", которые Украина оставляет на теле российской армии, настолько ядовиты, что российские вооруженные силы вынуждены нести огромные потери. Вскоре потери российской армии на территории нашей страны достигнут миллиона", - высказался гость эфира.

Курахово / Инфографика: Главред

Помимо этого, Братчук подчеркнул системность контратакующих действий украинский защитников.

"Сегодня наблюдается системность. Это не просто маленькие порезы, которые российская армия взяла себе на вооружение. Сегодня армия РФ пытается атаковать малыми штурмовыми группами. Это украинский опыт. Так вот, системность контратакующих действий Сил обороны и приводит к тому, что на том же Покровском направлении идут жестокие бои, но нет продвижения российских войск. Тоже самое - на Купянском, Лиманском направлениях", - отметил спикер.

Однако терять из виду планы РФ не стоит - Братчук считает, что скоро начнется активизация российского наступления по всем локациям фронта.

"Сегодня на фронте активны все направления. Несмотря на, скажем так, медийную тишину, Приднепровское направление тоже остается сложным. Мы говорим о Днепре, о Херсоне, там немножко другая история. А вот Запорожское направление активизировалось. Но пока украинская оборона стоит, держится и выполняет те задачи, которые есть перед войсками. Поэтому есть ресурсы на продолжение борьбы, об этом говорит президент Украины. Прежде всего это БК, боеприпасы, артиллерия, соответственно, все те виды вооружений, которые сегодня у нас есть", - отметил гость эфира.

Россияне готовят новое наступление - что известно

Как ранее сообщал Главред, по данным президента Зеленского, Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца. Враг, как отметил глава Украины, хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко раскрыл планы России, чего ждать на фронте в ближайшие месяцы. По его мнению, россияне могут активнее вести бои в Херсонской или Запорожской областях.

О том, что россияне хотят прорваться в еще одну область, уверял и представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. За последнее время диверсанты больше всего заходили с юга.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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