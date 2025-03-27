Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы: боец раскрыл планы России

Захватчики попытаются продвигаться сразу на трех участках фронта.

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Украинский защитник спрогнозировал действия оккупантов на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

К началу лета армия РФ попытается продвинуться как можно дальше на фронте

Россияне пытаются находить слабые места в обороне ВСУ

Прорыв к Константиновке, Покровск и Торецк - основные цели оккупантов

Кремль не отказывается от своих захватнических целей, поэтому задача оккупационной армии на весну и начало лета - продвинуться как можно дальше на фронте. Не обязательно в Донецкой области, россияне могут активнее вести бои в Херсонской или Запорожской областях. Об этом заявил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко, цитирует Радио Свобода.

По словам бойца, противник пытается находить слабые места и туда направлять свою ударную мощь.

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"У них стандартная практика - где тонко, там рвется", - сказал он.

Самойленко уверен, что наиболее очевидными целями для российских войск на данный момент являются Торецкое направление, прорыв к Константиновке и Покровску.

Украинский защитник отмечает, что враг, вероятно, будет накапливать большое количество бронетехники и механизированных подразделений. Таким образом над ВСУ может нависнуть проблема.

"Нужно понимать, что тактика противника по экономии своих сил путем использования (зимой - Главред) импровизированной техники может принести свои плоды. Однако линия фронта сейчас стабилизирована. Все основные маршруты находятся под огневым контролем и намерение противника скрыто накопить свои силы не пройдет незамеченным, мы в готовности", - объяснил Самойленко.

Офицер добавляет, что враг может вести активные наступательные действия в течение 2-3 месяцев, после чего ему будет необходимо время для перегруппировки.

"Пополнение, а возможно подведение армейских резервов, новых дивизий и тому подобное. Собственно, это то, что мы сейчас видим на фронте. Это то, что сейчас происходит", - резюмировал Самойленко.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, армия страны-агрессора России снова активизировалась на Покровском направлении и вернулась к тактике жестких штурмов, которые использовались в начале активной фазы наступательной кампании. По словам начальника пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николая Коваль, оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции под прикрытием дронов.

Позже военнослужащий Вооруженных сил Украины, журналист, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что ВСУ вытеснили силы РФ с позиций на Покровском направлении. По его данным, украинским бойцам удалось перебить логистику РФ и продвинуться вперед в нескольких местах. Одна из таких точек находится в районе населенного пункта Котлино, где оккупанты пытались перерезать важную для украинской группировки дорогу на Покровск.

Недавно Главред со ссылкой на военного эксперта Валерия Рябых писал, что на Запорожском направлении армия страны-агрессора России усиливает свое давление на украинских военных, увеличивая количество атак.

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