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Группа за группой: оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ под Покровском

Мария Николишин
25 марта 2025, 11:34
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Россияне ежедневно пытаются прорвать оборону ВСУ.
Группа за группой: оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ под Покровском
Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • Россияне активизировались на Покровском направлении
  • Они штурмуют позиции ВСУ под прикрытием дронов
  • Украинским бойцам трудно сдерживать врага

Армия страны-агрессора России снова активизировалась на Покровском направлении и вернулась к тактике жестких штурмов, которые использовались в начале активной фазы наступательной кампании. Об этом заявил начальник пресс-службы бригады "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль в эфире Киев24.

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать украинские позиции под прикрытием дронов.

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"Враг активизировался. Он начал чаще штурмовать, как в начале активной фазы на Покровском направлении - снова группа за группой. Начали больше использовать FPV-дроны с артиллерией. Они могут очень плотно обстреливать наши позиции артиллерией. Сразу работают параллельно FPV-дроны, а за ними идет пехота. Очень трудно сдерживать врага таким наплывом", - сказал он.

Коваль добавил, что россияне ежедневно пытаются прорвать оборону ВСУ.

"Бойцы обнаруживают врага и уничтожают. Вражеские штурмы и попытки закрепиться на украинских позициях продолжаются", - подчеркнул начальник пресс-службы.

Группа за группой: оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ под Покровском
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны заявили, что Силы обороны Украины продвинулись на северо-западе Белгородской области РФ в районе Демидовки.

Аналитики DeepState сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, а именно об освобождении территорий возле населенных пунктов Фиголевка, Голубовка и Синьковка, Западное.

Кроме того, силами Третьей штурмовой бригады, прежде всего 1-го штурмового батальона, восстановлен контроль над населенным пунктом Надежда. Украинские военные восстановили контроль над территорией общей площадью в три квадратных километра.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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