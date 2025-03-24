Россияне активизировались на важном участке фронта: в ВСУ назвали направление

Пока российские атаки не восстановились до того уровня, какими были в феврале.

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Трегубов прокомментировал ситуацию вблизи Покровска / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Кратко:

Интенсивность боев под Покровском возобновилась

У врага стало меньше техники и военных

Российские оккупанты активизировались на Покровском направлении. Интенсивность боев возобновилась, однако техники и личного состава у противника стало меньше. Об этом рассказал представитель ОСУВ Хортица Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Он напомнил, что после короткой паузы количество боестолкновений на Покровском направлении сильно уменьшилось, но позже оккупанты снова активизировались.

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По словам Трегубова, российские атаки не возобновились до того уровня, который был в феврале, потому что россиян физически меньше и техники также меньше.

"И их меньше, и техники у них меньше. Непосредственно ребята, воюющие на тех направлениях, говорят, что они меньше россиян просто сейчас видят. Хотя интенсивность частично восстановилась. Это указывает на то, что россияне просто понесли большие потери. Но они не могут оставить это направление, потому что оно все еще входит в их планы по контролю этой части Донецкой области", - объяснил Трегубов.

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Как писал Главред, российские оккупационные войска в районе Покровска Донецкой области используют тактику малых штурмовых групп и пытаются пройти между украинскими позициями.

Кроме того, по словам, заместителя командира 1-го батальона по артиллерии 3-й бригады НГУ "Спартан" Игоря Шафигулина, россияне пытаются проводить штурмовые действия, однако ВСУ отражают любые попытки наступления захватчиков.

Также украинские бойцы берут в плен оккупантов, или же захватчики сами приходят и добровольно сдаются.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявлял, что в ближайшее время армия страны-агрессора России может сосредоточиться на Краматорском направлении. По его словам, речь идет о треугольнике Торецк - Часов Яр - Константиновка.

Между тем представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что на Ореховском направлении россияне пытаются захватить определенные плацдармы и господствующие высоты вблизи населенных пунктов Степное и Лобково.

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