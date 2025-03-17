РФ потеряла на Покровском направлении больше танков, чем есть у Бундесвера - ВСУ

ВСУ удалось уничтожить огромное количество техники противника за достаточно короткий период.

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У врага недостаточно ресурсов для успешного наступления на востоке Украины / Коллаж: Главред, фото: 79 ОДШБр

Что сказал военный:

Россияне начали применять меньше техники на Покровском направлении

С начала года РФ потеряла около 300 танков

Армия страны-агрессора России на Покровском направлении уменьшила применение тяжелой техники. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, это произошло в частности из-за того, что за первые два месяца 2025 года оккупанты потеряли около 300 танков. Таким образом ВСУ уничтожили больше танков, чем есть на вооружении у Бундесвера.

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"Надо понять, что у них запасы небезграничны, и у них логистика небезгранична, поэтому у них все чаще происходят какие-то нестандартные вещи: то танк используется вместо БМП для транспортировки десанта, потому что БМП нет, то танк не используется там, где должен был бы, потому что танка нет. То есть, здесь есть признаки истощения и, в первую очередь, опять речь идет о Покровском направлении, их там так или иначе пытались применять", - отметил военнослужащий.

Вражеские войска до сих пор иногда пытаются прорваться танковыми колоннами, однако такое бывает редко. Более того, оккупанты начали использовать колонны из танков для десантирования пехоты, которая едет на броне, а не для прорыва или огневой поддержки.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что благодаря умелым действиям украинского командования ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Улучшение ситуации фиксируется в частности под Покровском и Торецком.

Ранее военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным Гусь рассказал, что украинские военные остановили армию страны-агрессора России на подступах к Покровску и ситуация на этом участке фронта стабилизировалась.

Накануне аналитики ISW сообщали, что украинские войска продолжают продвижение на востоке страны. По геолокационным снимкам, опубликованным 11 и 13 марта, стало известно, что ВСУ заняли большую часть села Шевченко, расположенного к югу от Покровска

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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