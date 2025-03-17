В ВСУ рассказали, почему Кремль пытается затянуть мирные переговоры

Путину безразлично, что из-за войны ежедневно погибают тысячи российских солдат, уверен Тимочко.

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Кремль пытается затянуть мирные переговоры, считает Тимочко / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook И.Тимочко

Что сказал Тимочко:

Путин рассчитывает, что Трамп будет давить на Украину

Путину важно максимально выжать из переговорных процессов свою пользу

Президент РФ Владимир Путин понимает, что Дональд Трамп хочет как можно более быстрых четких решений по прекращению войны в Украине и пытается это использовать. Об этом в эфире "24 Канала" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Трамп неоднократно акцентировал, что у него все под контролем. Что он на все влияет, что переговорный процесс работает в ускоренном русле. И Путин рассчитывает, что Трамп будет давить на Украину, чтобы она стала более покладистой в плане требований", - сказал Тимочко. видео дня

Он добавил, что Путину безразлично то, что из-за войны ежедневно погибает более тысячи российских солдат. Также ему все равно на разрушения в Украине и на территории РФ, которые приносит война.

"Ему важно максимально выжать из этих переговорных процессов свою пользу. Он надеется, что сможет таким образом выторговать снятие санкций. И он надеется, что сможет выторговать себе отмену уголовных производств по его преступлениям", - добавил Тимочко.

Также военный отметил, что сейчас россияне пытаются сконцентрировать все силы и средства, которые в случае мирных переговоров Москва планирует направить на разъединение внутри Украины.

"На внутреннюю конфликтность, обвиненность. И видно, что по времени он эту кампанию не очень успевает. Поэтому он пытается тянуть время на линии фронта", - отметил Тимочко.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

В Институте изучения войны считают, что Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины, поэтому российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. По мнению аналитиков, возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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