В ВСУ рассказали, почему Кремль пытается затянуть мирные переговоры

Что сказал Тимочко:
- Путин рассчитывает, что Трамп будет давить на Украину
- Путину важно максимально выжать из переговорных процессов свою пользу
Президент РФ Владимир Путин понимает, что Дональд Трамп хочет как можно более быстрых четких решений по прекращению войны в Украине и пытается это использовать. Об этом в эфире "24 Канала" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Трамп неоднократно акцентировал, что у него все под контролем. Что он на все влияет, что переговорный процесс работает в ускоренном русле. И Путин рассчитывает, что Трамп будет давить на Украину, чтобы она стала более покладистой в плане требований", - сказал Тимочко.видео дня
Он добавил, что Путину безразлично то, что из-за войны ежедневно погибает более тысячи российских солдат. Также ему все равно на разрушения в Украине и на территории РФ, которые приносит война.
"Ему важно максимально выжать из этих переговорных процессов свою пользу. Он надеется, что сможет таким образом выторговать снятие санкций. И он надеется, что сможет выторговать себе отмену уголовных производств по его преступлениям", - добавил Тимочко.
Также военный отметил, что сейчас россияне пытаются сконцентрировать все силы и средства, которые в случае мирных переговоров Москва планирует направить на разъединение внутри Украины.
"На внутреннюю конфликтность, обвиненность. И видно, что по времени он эту кампанию не очень успевает. Поэтому он пытается тянуть время на линии фронта", - отметил Тимочко.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".
Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.
В Институте изучения войны считают, что Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины, поэтому российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. По мнению аналитиков, возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".
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Кто такой Иван Тимочко
Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.
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