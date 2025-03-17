Трамп в цейтноте: Жданов оценил, есть ли шанс заключить перемирие в Украине

Путин четко дал понять, что позиция Российской Федерации неизменна.

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Олег Жданов сказал, получится ли достичь прекращения огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Главные тезисы:

Путин "обломал" усилия США

РФ хочет ликвидации государственности Украины

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов не верит, что прекращение огня и перемирие возможны, поскольку для этого необходимо вмешательство третьей стороны.

Кремль называет предпосылкой для прекращения огня устранение причин войны, при это российский диктатор Владимир Путин их не называет.

"А главной причиной, по его мнению, является наличие украинской государственности. Вообще, идея о прекращении огня – это утопия на сегодняшний день. Ведь без вмешательства третьей стороны в качестве посредника, все это разговоры ни о чем. Тем более, на пресс-конференции Путин четко дал понять, что позиция Российской Федерации неизменна: если останавливать огонь, то навсегда, а, кроме того, это должно устранить первопричины войны. А фактически это значит, что мы должны подписать Стамбульский договор", - сказал Жданов в интервью Главреду.

По его словам, первопричина в понимании России – это наличие государственности Украины.

"Путин хочет, чтобы Украина была нейтральной. А статус нейтральности повлечет за собой сокращение украинской армии – нейтральному государству незачем иметь сильную и многочисленную армию. Также остаются и другие пункты: денацификация в виде допуска пророссийских партий к выборам в Украине, закрепление русского языка как свободного языка общения в нашей стране, а в перспективе как второго государственного, и т.д.", - сказал Жданов.

Эксперт добавил, что сейчас интересно наблюдать за Трампом, который находится "в цейтноте".

"Американская делегация 9 часов согласовывала с Украиной свою позицию, было два раунда переговоров, с перерывами. В итоге все согласовали, и мы согласились даже на хотелку Соединенных Штатов – прекращение огня на 30 дней. А Путин все это обломал одной фразой: если прекращать огонь, то навсегда, и с устранением первопричины. А устранение первопричины – отказ Украины от территорий", - сказал Жданов.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал о провале плана Трампа о прекращении огня:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

В Институте изучения войны считают, что Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины, поэтому российская оккупационная армия может использовать 30-дневное перемирие для подготовки к форсированию реки Днепр. По мнению аналитиков, возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей".

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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