Мирный план США: Рубио раскрыл два этапа завершения войны в Украине

Трудно договориться об окончательном прекращении войны, пока стороны стреляют друг в друга.

https://glavred.info/war/mirnyy-plan-ssha-rubio-raskryl-dva-etapa-zaversheniya-voyny-v-ukraine-10647824.html Ссылка скопирована

​Марко Рубио рассказал о плане завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/SenatorMarcoRubio

Главные тезисы:

Закончить войну не будет легко

Есть два этапа завершения войны

Сначала нужно добиться прекращения огня

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

По его словам, никто не говорит, что закончить российско-украинскую войну будет легко.

видео дня

"Это сложная, трехлетняя война, которая продолжается на очень длинном военном фронте, с большой сложностью. Поэтому никто не утверждает, что это легко", - сказал Рубио в интервью CBS News.

Также он объяснил, в чем суть американского плана завершения войны.

"План А: прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, второму этапу, который заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долговременным, учитывало потребности каждого и так далее", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что трудно договориться об окончательном прекращении войны, пока "они стреляют друг в друга". Он отметил, что вторая часта плана не будет легкой, но ее невозможно реализовать, "пока мы не пройдем первую". Именно поэтому, по словам Рубио, президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня.

"Это то, над чем мы работаем, предполагая, что сможем это сделать. Это будет нелегко... Мы переходим ко второму этапу, который заключается в обсуждении чего-то более длительного и постоянного. Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок от обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал это понять, и он делает все возможное, чтобы положить этому конец", - сказал американский чиновник.

При этом Рубио назвал "многообещающей" встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российским правителем Владимиром Путиным 13 марта.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, переговоры между Россией и США могут состояться в понедельник, 17 марта. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться 17 марта с российским лидером Владимиром Путиным. Как отметил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов, Трамп готов обойти вопрос войны, не касаться темы российской агрессии и территориальных изменений, а взамен предлагает Кремлю просто заключить временное перемирие.

Ранее глава Кремля Владимир Путин выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой по прекращению огня, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред