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"Веер предложений": философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 марта

Руслана Заклинская
15 марта 2025, 19:57
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Главное отличие от 2014-2015 и 2020 годов - мир больше не воспринимает Россию как "посредника", а признает ее агрессором, отметил Александр Морозов.
'Веер предложений': философ сказал, о чем будет говорить Трамп с Путиным 17 марта
Трамп готов избегать темы войны и агрессии РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Ключевые тезисы Морозова:

  • Трамп готов избегать тем войны, агрессии РФ и территориальных изменений, вместо этого планирует установить перемирие
  • Трамп предлагает Путину веер предложений о сотрудничестве
  • Временное перемирие даст возможность для передышки Украине

Президент США Дональд Трамп намерен провести 17 марта переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. Трамп фактически готов оставить в стороне все вопросы войны, не говорить о российской агрессии и даже не касаться темы территориальных изменений, вместо этого он предлагает Путину просто заключить временное перемирие. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"В обмен на это Трамп предлагает Путину веер предложений о сотрудничестве. Может обсуждаться частичное снятие санкций. Уже сейчас по комментариям кремлевских Telegram-каналов можно заметить, что Кремль рассчитывает на отмену санкций в нефтегазовом секторе", - отметил он.

Морозов предположил, что также возможно обсуждение сотрудничества по Арктике и других "неожиданных совместных экономических сотрудничеств". Даже если Путин согласится на прекращение огня, нет никаких гарантий, что оно продлится долго.

"Если Путин даже согласится на режим прекращения огня, он может оказаться кратковременным - он не устоит по разным причинам. Те режимы содействия, которые Трамп создает Путину, будут иметь разрушительное влияние на всю мировую политику и покажут, что Соединенные Штаты готовы мириться с диктатором и автором кровавой войны, идя поверх санкций на какие-то экономические сделки и так далее", - подчеркнул философ.

Морозов напомнил, что Россия уже нарушала подобные соглашения. В июле 2020 года Украина и РФ подписали соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня, но через полтора года Кремль его разрушил. В феврале 2022 года за неделю до полномасштабного вторжения Путин обещал Эммануэлю Макрону придерживаться Минских соглашений, но вскоре начал агрессию.

"Временный режим прекращения огня, с одной стороны, благоприятен для Украины. Он выгоден и для Европы в целом, потому что даже 30 дней передышки - это хорошо. Это создает возможности для дальнейших дипломатических маневров и попыток укрепления режима прекращения огня, а также дает Украине возможность передышки", - заявил Морозов.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

В то же время философ отметил, что главное отличие нынешней ситуации от 2014-2015 и 2020 годов - это признание Кремля непосредственным участником войны. Если раньше Москва пыталась выступать "посредником" между Киевом и так называемыми "республиками", то сейчас мировое сообщество прямо называет Россию агрессором.

"Прекращение огня, если оно будет достигнуто, состоится в условиях, когда за спиной Украины стоит мощный глобальный альянс поддержки из 60 стран. Этот альянс никуда не делся. Вся инфраструктура военной помощи Украине в Европе остается: формат "Рамштайн", логистические центры в Польше и т.д.", - добавил Морозов.

Смотрите видео интервью Александра Морозова Главреду о действиях Путина в случае перемирия с Украиной:

Переговоры между США и РФ - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с перемирием "идет хорошо", а больше деталей появится 17 марта. В интервью Шерил Эткиссон он сообщил, что США имеют соглашение с Украиной и стремятся к договоренности с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между США и Россией могут состояться в понедельник, 17 марта. Также он напомнил, что 17 марта прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, намекая на символичность этой даты.

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил, что США получили обнадеживающие сигналы после переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, теперь вопрос прекращения огня зависит от России.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Александр Морозов мирные переговоры с Россией
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