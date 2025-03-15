Путин может обмануть Трампа: неожиданный прогноз переговоров по Украине

Не стоит ожидать, что Владимир Путин откажется от территориальных захватов, говорит Александр Морозов.

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Александр Морозов прокомментировал вероятность завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/amoro59

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Путин обмануть Трампа в ходе переговоров, не исключает Морозов

РФ не откажется от своих политических целей, считает он

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов ответил на вопрос о том, может ли диктатор Владимир Путин обмануть президента США Дональда Трампа в ходе переговоров по прекращению огня.

"Я думаю, да. Конечно, невозможно заглянуть в голову Путина. Но из множества косвенных сообщений, поступающих из кулуаров московской власти, видно, что там тоже существуют влиятельные группы, которые заинтересованы во временном прекращении огня, чтобы использовать его в своих целях на определенный период", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт уверен в том, что Путин не откажется от своих политических целей, которые он четко озвучивал.

"Эти цели касаются Украины и сводятся к тому, чтобы она, по сути, утратила суверенитет и развалилась на два государства. Путин и его люди никогда этого не скрывали. Однако он может принять решение, подобное тому, что было в 2020 году, — отодвинуть окончательное решение вопроса на будущее", - говорит он.

Собеседник также предупредил о том, что не стоит ожидать, что Путин откажется от территориальных захватов.

"Кремль объявил о "присоединении" четырех областей и будет продолжать на этом настаивать. В этом смысле политика Кремля не изменится", - добавил Морозов.

Смотрите видео - интервью Александра Морозова:

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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