Путин применяет 'тактику салями' к Трампу, чтобы захватить Украину - Bild

Лидер РФ постепенно навязывает мелкие уступки, которые в конце концов ведут к полной капитуляции Украины.

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Путин манипулирует Трампом ради уступок по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

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Путин применяет "тактику салями" в отношении Трампа

Путин принуждает Трампа идти на первый взгляд незначительные уступки, которые в итоге ведут к реализации его изначальных целей

Российский диктатор Владимир Путин использует "тактику салями", чтобы достичь своих первоначальных целей в Украине, манипулируя президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил американский политический консультант и эксперт по Трампу Питер Раф в интервью немецкому изданию BILD.

По словам эксперта, Путин выдвинул Трампу требования, при которых он согласится на 30-дневное перемирие в Украине. Раф отмечает, что каждый этап переговоров сопровождается обещаниями США о якобы "новой эре сотрудничества" с Россией. Однако на самом деле это позволяет Москве продвигать собственные интересы.

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"Мы увидим, как на это отреагирует Трамп. США должны подготовиться к тактике затягивания времени и стратегии "салями", установив четкие красные линии", - отметил эксперт.

Принцип "стратегии салями" заключается в том, чтобы заставить Украину и Запад постепенно принимать все новые и новые компромиссы, каждый из которых в отдельности кажется не критичным, но в совокупности они приводят к полному подчинению.

По словам эксперта, аналогия с нарезкой салями здесь очень уместна. Когда вы режете большую палку колбасы на тонкие кусочки, каждый кусочек кажется маленьким и незначительным, но в конце концов вся палка оказывается разрезанной. Это именно то, что делает Путин, добиваясь от США и их союзников постепенных уступок.

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Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин через специального представителя Трампа Стивена Уиткоффа передал президенту США свое предложение по 30-дневному перемирию в Украине. Кремль сохраняет "осторожный оптимизм" относительно соглашения, пишет Reuters.

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что 13 марта провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, беседа была "очень хорошей и продуктивной", а война в Украине может "наконец завершиться".

Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже получила американское предложение о режиме тишины в небе, на море и на фронте. Он отметил, что этот шаг может стать началом быстрого пути к безопасности, завершению войны и надежному миру.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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