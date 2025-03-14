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Путину выгодно подыграть Трампу в вопросе перемирия: дипломат объяснил почему

Анна Косик
14 марта 2025, 16:37
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Путин понимает, что отказ от прекращения огня может спровоцировать Трампа на радикальные шаги.
Путину выгодно подыграть Трампу в вопросе перемирия: дипломат объяснил почему
В Кремле понимают риски отказа от прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Огрызко:

  • Перемирие пойдет на пользу Украине
  • У России сейчас есть два варианта, как действовать
  • Путин может согласиться на прекращение огня, чтобы получить тактическое преимущество

Тридцатидневное прекращение огня, которое предложили США, будет полезным для Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Из плюсов для Украины будет то, что Трамп выполнил свое обещание и возобновил предоставление военной помощи Украине, а также обмен разведданными. Это является залогом того, что Украина не останется без необходимого вооружения.

Однако сейчас только от страны-агрессора России зависит то, состоится ли таки перемирие. Кремлевский диктатор Владимир Путин может отвергнуть это предложение под любым предлогом, но он понимает, что в таком случае президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание и заменит для РФ "пряник" на "кнут", которым сможет сильно ударить.

Смотрите видео о том, какие перспективы прекращения огня в Украине:

Если же Путин таки примет предложение, то Трамп будет доволен, ведь сможет подавать перемирие как собственную победу. Однако дипломат отметил важный нюанс.

"Он (Трамп - Главред) сможет надуть три розовых шарика и рассказывать всему миру, что он остановил войну, хотя бы на 30 дней, а там посмотрим. А потом, в зависимости от того, что будет происходить, он будет говорить: "Ну, я же посадил их фактически за стол переговоров, но что-то там случилось, и я в этом уже не виноват", - отметил Огрызко.

На то, что Трамп может пытаться снять с себя ответственность за события после перемирия указывает и его заявление о том, что в случае несогласия России война продолжится.

"Имея опыт Минских договоренностей говорить о том, что Россия будет выполнять свои обязательства - это просто не уважать себя. Россия и обязательства - это параллельные прямые, которые не пересекаются. Поэтому я думаю, что тактически Путину сейчас будет выгодно немножечко подыграть Трампу. А потом... он же хозяин своего слова - слово дал и возьмет его обратно. Вот и все", - подытожил дипломат.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Перемирие между Украиной и Россией - последние новости

Напомним, Главред писал, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что россияне должны показать свою готовность к миру, ведь существовали спекуляции якобы украинская сторона не готова к миру, но наша сторона показала, что как раз-таки готова к миру и к перемирию как к его первому этапу.

Ранее также руководитель Института свободной России Александр Морозов объяснил, что в случае заключения соглашения с Путиным о перемирии, кремлевский диктатор сможет заявить, что Россия теперь находится в "новом глобальном мире", где основные игроки США, Китай и РФ.

Накануне политолог Кирилл Сазонов заявил, что страну-агрессора Россию придется принуждать к миру силами США, Украины и Европы, потому что Москва будет выставлять свои ультиматумы и условия, которые выполнять никто не будет.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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