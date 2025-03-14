Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

Каллас заявила, что уже видела российское "перемирие" ранее.

https://glavred.info/war/my-uzhe-videli-peremirie-v-es-skazali-smozhet-li-rf-soblyusti-rezhim-tishiny-10647206.html Ссылка скопирована

Прекращение огня на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное:

В ЕС сомневаются, сможет ли РФ соблюдать режим тишины

Ранее Россия не придерживалась договоренностей

В Европейском Союзе сомневаются, что страна-агрессор Россия сможет соблюсти режим тишины на войне против Украины. Об этом сообщила руководительница европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Bloomberg.

"Мы уже видели перемирие раньше, и Россия никогда не придерживалась этих договоренностей", - подчеркнула она. видео дня

По ее словам, сейчас "мяч на поле" Москвы, и она должна проявить "добрую волю".

Стоит добавить, что Каллас ранее раскритиковала политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины. После его ссоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете она написала в соцсетях, что "свободный мир нуждается в новом лидере" и что европейцы "должны принять этот вызов".

Прекращение огня между Украиной и РФ - что известно

Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но лишь при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру".

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких дней.

В то же время, командир Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что украинские военные не верят в то, что 30-дневное прекращение огня на линии соприкосновения будет действенным.

Читайте также:

Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред