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Лукашенко и Путин пригрозили НАТО ядерной войной и "военными контрмерами"

Виталий Кирсанов
13 марта 2025, 21:58
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Владимир Путин и Александр Лукашенко обвинили НАТО в "дестабилизирующих действиях".
Путин и Лукашенко
Лукашенко и Путин пригрозили НАТО ядерной войной / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

  • Два диктатора опубликовали совместное заявление по итогам встречи
  • Стороны считают "агрессивно-конфронтационной" политику ЕС в отношении РФ и Беларуси

После предложенного Украиной и США 30-дневного перемирия Россия и Беларусь опубликовали совместное заявление по итогам встречи двух диктаторов. В документе они пожаловались на якобы конфронтационную политику НАТО и ЕС и вновь пригрозили миру ядерной войной. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

В частности, Владимир Путин и Александр Лукашенко обвинили НАТО в "дестабилизирующих действиях", которые "провоцируют серьезнейшие стратегические риски". Например, два диктатора считают, что НАТО осуществляет "враждебные шаги в контексте украинского кризиса, чреватые прямым вооруженным конфликтом ядерных держав".

видео дня

Также обе стороны считают "агрессивно-конфронтационной" политику Европейского союза в отношении РФ и Беларуси, а именно – введенные против этих стран санкции.

Путин и Лукашенко пообещали "при необходимости" принимать "контрмеры политико-дипломатического, военного и военно-технического характера" на эти действия НАТО.

Позднее общаясь с прессой, Александр Лукашенко заявил, что он и Путин обсудили войну в Украине и "поработают над этим сегодня и завтра".

Он также отметил, что нужно "доверять фактам".

"Это самое главное. А все эти заявления и все эти обещания – это пустые слова", – добавил Лукашенко.

Прекращение огня - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто за несколько дней, если Москва согласится на это решение. Об этом сообщает New York Times.

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что готов прекратить боевые действия, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру". При этом он выдвинул ряд условий, которые, по его мнению, должны быть учтены при введении режима тишины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, при каких условиях Россия может согласиться на прекращение огня и является ли этот сценарий реалистичным. Он скептически оценивает возможность настоящего перемирия, даже если США смогут убедить Путина приостановить боевые действия на 30 дней.

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перемирие НАТО Александр Лукашенко Владимир Путин ядерная война Тридцатидневное прекращение огня
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