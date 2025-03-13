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30-дневное прекращение огня: эксперт раскрыл, при каких условиях РФ пойдет на уступки

Даяна Швец
13 марта 2025, 05:00
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По мнению эксперта, реальное прекращение огня должно контролироваться международными силами.
Путин, фронт
Шейтельман прокомментировал контроль за прекращением огня / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Основные тезисы Шейтельмана:

  • Россия будет требовать признания оккупации в обмен на перемирие
  • Запад должен проверить Россию на соблюдение соглашений
  • Украина играет дипломатическую игру на опережение

Переговоры о возможном прекращении огня продолжаются, и появились сообщения, что советник Дональда Трампа Стив Уиткофф может снова отправиться в Москву для разговоров с Путиным. Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, на каких условиях Россия может пойти на перемирие и сработает ли такой сценарий.

Шейтельман скептически относится к перспективе реального перемирия, даже если США уговорят Путина на 30-дневную паузу в боевых действиях.

"Во-первых, как минимум, они будут требовать признания оккупации территорий. Мы знаем, что Россия не согласна на европейских миротворцев, а Украина, наоборот, требует их присутствия, потому что понимает, к чему все может привести. Но прекратится ли огонь на самом деле? Лично я в это не верю. Это же может быть просто дипломатическим ходом. Например, американцы каким-то образом уговорили Путина на тридцатидневное прекращение огня. Ведь они уже предлагали, например, рождественское перемирие. Допустим, оно начнется с 17 марта. Россияне не выстрелят ни разу? Вы готовы в это поверить?", - задает вопрос эксперт в интервью Главреду.

По словам эксперта, любое реальное прекращение огня невозможно контролировать без международных сил.

"Мы же все фиксируем со спутников: если россияне запустят дрон или нанесут удар - это сразу будет зафиксировано. А что произойдет дальше? Украина тоже ответит огнем, мы же не будем молчать. Так что вся эта инициатива вряд ли может продержаться. Почему постоянно говорится о миротворцах? Потому что это единственный способ удостовериться, что прекращение огня действительно работает. Без них такого механизма просто не существует. Даже президент Франции Макрон, человек, которому, казалось бы, не нужно бежать впереди всех, признает: невозможно проконтролировать прекращение огня на линии фронта протяженностью от Парижа до Будапешта. Пока там нет войск, контроль невозможен", - говорит Шейтельман.

По мнению Шейтельмана, сейчас разворачивается война дронов, поэтому разведение войск больше не работает.

"Все прекращения огня в современной истории сопровождались разведением войск. Даже Минские соглашения предусматривали отвод тяжелой техники, хотя официально российской армии там не было. Но сейчас технику отводить невозможно, потому что война ведется дронами. Дроны маленькие, тяжелой техники нет. В Карабахе войска разводили, и посередине вставали россияне. Поэтому пока это все - только разговоры", - говорит эксперт.

В то же время, как убежден Шейтельман, несмотря на весь скептицизм, Киев должен использовать ситуацию в дипломатической игре.

"Но это, естественно, дело наших политиков, и, безусловно, нужно одобрять любую их деятельность в данной ситуации, потому что понятно: мы должны как-то попытаться влезть в шкуру американцев и разыграть с ними эту игру. Ну уж как можем, как получится. Мы не должны кричать, что нет, ни на что не пойдем. Ну, пойдем - 30 дней, да? Мы должны передать карты им и сказать: "Попробуйте теперь договориться с россиянами относительно этих 30 дней, чтобы, в частности, в Судже не было огня. Второе - попробуйте это контролировать. У вас же все видно со спутников, вот и контролируйте. Давайте посмотрим. Вы хотели trial period? Вот вы его получили, мы дали вам это поносить", - резюмировал аналитик.

Смотрите интервью с экспертом Михаилом Шейтельманом:

30-дневное перемирие с Россией - что известно

Как сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча между украинской и американской делегациями. Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, и Марко Рубио, государственный секретарь США, обсудили ключевые и важные вопросы.

Результатом переговоров стало достижение договоренности овременном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено с согласия обеих сторон. Сейчас официальная позиция Кремля относительно согласия на эти мирные шаги неизвестна.

В свою очередь эксперт Ярослав Божко раскрыл интересный нюанс подписания перемирия. По его мнению, первый этап переговоров принес для Украины положительный результат, а вот Россия оказалась в затруднительном положении.

Больше ключевых новостей:

Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, после возвращения из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуце, учился в Университете имени Бар-Илана на отделении математики.

Свою карьеру он начал инженером-программистом в компании Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.

С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.

Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

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