'Трампа будут копать ногами': Жданов раскрыл, как США сами стреляют себе в ногу

Жданов считает, что Трамп закладывает бомбу замедленного действия, которая через полгода скажется на финансовом состоянии предприятий американского ВПК.

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Жданов считает, что Трамп рискует подорвать американский ВПК / Коллаж: Главред, фото: Главред, kremlin.ru

Что сказал Жданов:

Через полгода ВПК США может отвернуться от Трампа

США продолжают выполнять оборонные контракты, несмотря на политику Трампа

Схема закупок американского оружия для Украины за средства Европы может заработать уже в ближайшее время. При этом, по мнению военного эксперта Олега Жданова, экс-президент США Дональд Трамп не сможет заблокировать этот процесс.

"Трамп - бизнесмен, который действует по принципу "деньги не пахнут". Поверьте, он и маму родную продал бы, если бы ему предложили хорошую сумму. И он прямо говорит, что за деньги даст Украине что угодно - мол, хоть F-35 берите, только платите деньги", - говорит Жданов в интервью Главреду.

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Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Показательным моментом, по мнению эксперта, являются долгосрочные контракты. Он напомнил, что помощь в размере 62 млрд долларов включала контракты на 31 млрд долларов по закупке вооружения у американских предприятий ВПК. Что интересно, запрет Трампа на поставки вооружений не коснулся ни одного долгосрочного контракта.

"Контракты заключены, заводы работают, часть контрактов уже проплачена, потому что эти деньги есть в бюджете, и мы будем получать вооружение по этим контрактам до конца 2026 года. Ни один контракт не остановлен. Иначе американские заводы просто порвут Трампа, если будет отозван оборонзаказ, забраны деньги у предприятий, тогда же предприятия остановят конвейер и будут вынуждены уволить рабочих. В этом случае на следующий же день профсоюзы будут уже в суде. И как же тогда "большая Америка для американцев?", - говорит эксперт.

Также, по мнению Жданова, не стоит исключать из виду, что Трамп объявил войну всему миру, особенно экономическую. Европа не хочет кормить чужую экономику, поэтому они и готовы вложить 800 млрд евро в свой же ВПК.

"Ведь акции американских компаний на международном рынке вооружений падают потому, что Европа сказала, что сама произведет все оружие, а американские танки ей сто лет не нужны. Вот в чем проблема, через полгода Трампа будут копать ногами, тыкать в него пальцем и спрашивать, что он натворил, почему никто не покупает американское оружие. Тот самый Himars, который мы раскрутили и создали производителю очередь на два года вперед, есть у немцев - у немцев есть лицензия, и у них он называется Mars. Но это тоже установка М270. Да, она на гусеничном ходу, а не на колесном, но у нее два пакета снарядов, а не один, как у Himars, она мощнее", - говорит Жданов.

Резюмируя, полковник запаса заявил, что президент США создает проблемы предприятиям американского ВПК. Жданов говорит, что Трамп закладывает бомбу замедленного действия, которая через полгода скажется на финансовом состоянии предприятий американского ВПК.

Прекращение военной помощи США Украине Украине

Главред сообщал, что в начале марта появились сообщения о том, что администрация Дональда Трампа временно прекратила финансирование закупки нового вооружения для Украины.

Позже Белый дом подтвердил, что военная помощь была приостановлена для пересмотра, и что вопрос ее возобновления рассматривается.

В ISW объяснили, как Россия уже "отыгрывается" на Украине после прекращения помощи. Украинские войска столкнулись с усилением российских атак.

Также аналитики раскрыли, как Трамп "раскрыл" города Украины Путину. Украинские города станут гораздо более уязвимыми без американских систем "Патриот".

Однако, уже 11 марта, появилась информация о том, что финансирование военной помощи Украине от США было восстановлено.

Больше мыслей Жданова:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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