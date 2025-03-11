У Европы есть козырь для военной помощи Украине: Жданов раскрыл детали

Европа имеет возможность предоставить Украине больше оружия, убежден Олег Жданов.

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Украине нужно договориться с Европой, чтобы она открыла свои стратегические запасы вооружений - Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Что сказал Олег Жданов:

Европа может дать Украине оружие из стратегических запасов

Европа способна производить танки, артиллерию и ракеты ПВО

Европейские страны практически исчерпали свои запасы вооружений, однако есть еще стратегические склады. Задача Украины – убедить европейцев дать оружие Киеву из своих запасов. Возможности у Европы есть, нужно лишь их реализовать. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

У Европы есть оружие, чтобы дать его Украине

В интервью Главреду он рассказал о том, что у Европы еще есть вооружения, которые можно было бы поставить Украине.

"Начнем с конца – запасы есть. На сегодняшний день Европа выбрала свои склады текущего довольствия, но стратегические склады еще никто не открывал. Наша задача – убедить Европу в том, что нужно открыть стратегические склады и предоставить запасы Украине. Не в полном объеме, конечно же, а в необходимом объеме", - отметил Жданов.

По его словам, Европа уже показала, что готова решить вопрос с перевооружением. Но, похоже, европейцы готовы дать оружие украинцам только после того, как произойдет перезапуск военно-промышленного комплекса.

Смотрите интервью с Олегом Ждановым на Главреде:

"Европа готова разворачивать ВПК и перевооружаться. Включая Украину. Об этом говорит план, который подготовила Урсула фон дер Ляйен и представила Еврокомиссии, на 800 млрд евро. Это очень позитивный для нас сигнал. Европейцы сейчас рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса. Ведь Европа готовит нам пакет помощи на 20 млрд евро, плюс перевооружение Европы на 800 млрд евро, а Орбан, как всегда, ставит палки в колеса.

Для нас было бы лучше, если бы Европа дала нам оружие со складов, пока развернется европейский ВПК. Однако, насколько я вижу, европейцы настроены сначала развернуть ВПК, а уже после этого поставлять нам вооружение", - считает Жданов.

"Германия, Чехия, Словакия – впереди планеты всей"

Кроме того, эксперт считает, что Европы может передать Украине дополнительные танки, а некоторые страны способны решить вопросы Киева с артиллерией.

"Это вопрос технологий. Европа еще может отдавать нам, допустим, танки Leopard 1А5, но рассчитывать на Leopard 2А4 для нас проблематично. Вот о чем я говорю. У Европы еще есть на складах машины и вооружения, которые она могла бы нам предоставить.

Германия, Чехия, Словакия впереди планеты всей. Чехия и Словакия выпускают артиллерию, в частности, САУ Zuzana и Dana. Rheinmetall разворачивает свои заводы и готов собирать БМП и танки, в том числе Gepard. Кстати, в этом году у Iris-Т может появиться противоракета, работающая по баллистике. Сейчас к этому комплексу испытывается ракета, которая будет бороться с баллистическими целями. Тогда наши возможности вырастут еще: кроме SAMP-T, появится комплекс Iris-T", - добавил полковник запаса.

При этом Украине нужно провести работу, чтобы продвинуть нужные для себя решения.

"Возможности есть всегда, вопрос – в реализации этих возможностей. Нужно вести сложный политический и дипломатический диалог, чтобы все это протолкнуть", - подчеркнул Олег Жданов.

Военная помощь Украине от США и перевооружение Европы – новости по теме:

Как сообщал Главред, вопрос военной помощи Украине от США можно будет решить после встречи делегаций в Саудовской Аравии, сказал госсекретарь Марко Рубио. Как утверждает глава Госдепа, Украина должна продемонстрировать готовность "делать сложные вещи, как и россияне".

В Европе заявляли, что готовы продолжать военную помощь Украине. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что европейцам в условиях смены позиции США нужно готовиться к худшему сценарию.

6 марта страны Евросоюза одобрили план перевооружения Европы на 800 миллиардов евро. Кроме того, 150 млрд евро включительно европейские страны получат на свои оборонительные нужды.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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