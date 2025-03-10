США могут возобновить военную помощь Украине: у Трампа назвали ключевое условие

О чем сказал Рубио:
- США могут отменить запрет на передачу разведданных Украине
- Переговоры в Саудовской Аравии могут стать ключевыми для снятия запрета на военную помощь Украине
США надеются на продуктивную встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии 11 марта для выяснения намерений Украины и подтверждения ее готовности "делать сложные вещи, как и россияне". Об заявил госсекретарь США Марко Рубио в комментарии СМИ, передает Guardian.
Рубио надеется, что встреча пройдет успешно, но отметил, что важно четко определить позицию Украины относительно мира и ее готовность к сложным шагам, как это делает Россия.
Он также выразил надежду, что пауза в предоставлении помощи и разведке США может быть преодолена, учитывая перспективы украинского предложения о перемирии.
Госсекретарь также выразил надежду, что вопрос прекращения военной помощи может быть "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии, направленных на прекращение конфликта в Украине.
"Я думаю, что понятие паузы в предоставлении помощи, в широком смысле, является тем, что, я надеюсь, мы можем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет ключевым для этого", - сказал главный американский дипломат журналистам.
Рубио добавил, что есть потенциал для прекращения огня в конфликте, в частности из-за поддержки украинского предложения по воздушному и морскому перемирию.
"Я не говорю, что этого достаточно, но это именно та уступка, на которую вы должны пойти, чтобы положить конец конфликту", - сказал он.
По данным СМИ, Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию, но, несмотря на пребывание Владимира Зеленского там, ожидается, что они не встретятся.
Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций Украины и США, на которой будут обсуждать вопрос прекращения войны. По данным СМИ, Украина в рамках переговоров будет настаивать на установлении режима тишины на море, запрете дальнобойных ударов и освобождении пленных.
По данным Reuters, США намерены использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради завершения войны. Издание ссылается на двух американских чиновников, которые пожелали остаться анонимными.
Кроме того, США ожидают значительного прогресса в переговорах на этой неделе и надеются на подписание соглашения по критически важным полезным ископаемым. Об этом заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
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Кто такой Марко Рубио
Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.
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