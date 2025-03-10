Переговоры в Саудовской Аравии: в Reuters назвали цель США

Вы узнаете:
- Кто возглавит украинскую и американскую делегации
- Что хотят выяснить США на переговорах с Украиной
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность
Американскую делегацию на переговорах с украинскими чиновниками возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. От Украины переговоры возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Ожидается, что вместе с Рубио в переговорах будут участвовать советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
"Американские чиновники намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны", - говорится в сообщении.
Американская сторона также будет рассматривать переговоры как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как предыдущая встреча президентов США и Украины 28 февраля завершилась конфликтом.
"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы", – заявил один из американских чиновников, комментируя предстоящие переговоры.
Другой чиновник подчеркнул важность реалистичных ожиданий относительно мирного урегулирования.
"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит", - сказал он.
Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости
Как писал Главред, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Встреча между делегациями Украины и США 11 марта должна быть результативной.
"Завтра мы продолжим работать ради приближения мира - будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии - Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", - заявил Зеленский.
Делегация Украины будет состоять из четырех представителей: Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.
Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Украина и США будут обсуждать прекращение огня и рамки более долгосрочного соглашения.
"Сейчас мы ведем переговоры о координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде ... Идея состоит в том, чтобы выработать рамки для мирного соглашения и первоначального прекращения огня", - сказал Уиткофф.
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Кто такой Стив Уиткофф
Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.
Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.
По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.
Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.
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