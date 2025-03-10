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Переговоры в Саудовской Аравии: в Reuters назвали цель США

Анна Ярославская
10 марта 2025, 06:55
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Вашингтон хочет выяснить позицию Украины по нескольким важным вопросам.
Марко Рубио, Андрей Ермак
Марко Рубио и Андрей Ермак возглавят делегации США и Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/ermaka

Вы узнаете:

  • Кто возглавит украинскую и американскую делегации
  • Что хотят выяснить США на переговорах с Украиной

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших сохранить анонимность

Американскую делегацию на переговорах с украинскими чиновниками возглавит государственный секретарь США Марко Рубио. От Украины переговоры возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Ожидается, что вместе с Рубио в переговорах будут участвовать советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолц и спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

"Американские чиновники намерены использовать встречу с украинской делегацией частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России для прекращения войны", - говорится в сообщении.

Американская сторона также будет рассматривать переговоры как возможность оценить стремление Киева улучшить отношения с администрацией Трампа. Этот вопрос стал особенно актуальным после того, как предыдущая встреча президентов США и Украины 28 февраля завершилась конфликтом.

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы", – заявил один из американских чиновников, комментируя предстоящие переговоры.

Другой чиновник подчеркнул важность реалистичных ожиданий относительно мирного урегулирования.

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если они заинтересованы только в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит", - сказал он.

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости

Как писал Главред, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Встреча между делегациями Украины и США 11 марта должна быть результативной.

"Завтра мы продолжим работать ради приближения мира - будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии - Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", - заявил Зеленский.

Делегация Украины будет состоять из четырех представителей: Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Украина и США будут обсуждать прекращение огня и рамки более долгосрочного соглашения.

"Сейчас мы ведем переговоры о координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде ... Идея состоит в том, чтобы выработать рамки для мирного соглашения и первоначального прекращения огня", - сказал Уиткофф.

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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