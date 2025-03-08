Переговоры с США в Саудовской Аравии: Зеленский назвал состав делегации

Кратко:
- В Саудовской Аравии состоится встреча команд Украины и США
- Переговоры с США состоятся 11 марта
- Со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив
В Саудовской Аравии готовится встреча украинской и американской команд. Делегация Украины будет состоять из 4 представителей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Х.
Он рассказал, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем. Сразу после этого украинские дипломатические и военные представители останутся для переговоров с американской командой. Они состоятся во вторник, 11 марта.
"Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы", - добавил президент.
По словам Зеленского, со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив и он надеется, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги.
"Украина стремится к миру с первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное - двигаться быстро и результативно", - подчеркнул президент.
Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии - что известно
Как сообщал Главред, корреспондент Fox News ранее говорила, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио, посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц.
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что Украина и США будут обсуждать прекращение огня и рамки более долгосрочного соглашения.
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