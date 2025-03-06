Переговоры Украины и США: известна дата и место проведения

Украинскую делегацию будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак.

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На следующей неделе пройдут переговоры Украины и США / Коллаж: Главред, фото: ОП, Главред

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Команды Украины и США проведут переговоры

Переговоры состоятся на следующей неделе

На следующей неделе пройдут переговоры между Украиной и США. Они состоятся во вторник, 11 марта. Об этом сообщила корреспондент Fox News Джеки Генрих.

Известно, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио, посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

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"Рубио, Уиткофф, Уолтц отправятся во вторник в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в частности Ермаком", - написала Джеки Генрих.

Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме

Как писал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Соглашение о полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.

Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.

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