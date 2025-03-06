Переговоры Украины и США: известна дата и место проведения

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- Команды Украины и США проведут переговоры
- Переговоры состоятся на следующей неделе
На следующей неделе пройдут переговоры между Украиной и США. Они состоятся во вторник, 11 марта. Об этом сообщила корреспондент Fox News Джеки Генрих.
Известно, что в этих переговорах примут участие глава Офиса президента США Андрей Ермак, госсекретарь США Марко Рубио, посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
"Рубио, Уиткофф, Уолтц отправятся во вторник в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в частности Ермаком", - написала Джеки Генрих.
Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме
Как писал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать предложенное соглашение по полезным ископаемым. По его мнению, США также будут к этому готовы.
Ранее сообщалось, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига.
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