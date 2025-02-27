Не Зеленский: известно, кто подпишет сделку о недрах между Украиной и США

Вкратце:
- Правительство одобрило соглашение между Украиной и США
- Подписывать соглашение от Украины будут глава МИД и глава Минэкономики
Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" смогут подписать глава Минэкономики Юлия Свириденко и глава МИД Андрей Сибига. Об этом говорится в официальном распоряжении Кабинета министров Украины.
Кабинет министров Украины обнародовал распоряжение о подписании соглашения с США о редкоземельных металлах, подтвердив положительное решение по этому документу.
Согласно принятому решению, правительство одобрило проект двустороннего соглашения "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления". Также Кабмин уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу подписать это соглашение от имени Украины.
В то же время официальный текст соглашения между Украиной и США пока не обнародован.
Соглашение между Украиной и США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, рамочное соглашение между Украиной и США по добыче редкоземельных металлов предусматривает заключение еще одного экономического договора. Впрочем, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не подпишет этот второй документ, если в нем не будет предусмотрено гарантий безопасности для Киева. Как отмечает The Economist, начальный рамочный документ, который должны подписать обе страны, не требует ратификации Верховной Радой. Однако второй договор, который, по данным журналистов, Зеленский не намерен подписывать, требует одобрения парламента.
Тем временем Кабинет Министров принял решение о подписании соглашения с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Сам Зеленский заявил, что после заключения соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов Украина планирует подписать и этот ключевой документ.
Другие новости:
- "Захват" РФ ключевого поселка на востоке: в ДШВ сделали важное заявление
- "Война будет продолжаться": военнослужащий ВСУ сделал прогноз
- Угроза распада НАТО: эксперт раскрыл тревожный сценарий
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред